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Los Padres vencen 10-4 a los Diamondbacks y vuelven a marca de .500

SAN DIEGO (AP) — Luis Campusano conectó un jonrón, Miguel Andújar logró un récord personal con tres dobles y además impulsó dos carreras, y los Padres de San Diego vencieron 10-4 a los Diamondbacks de Arizona la noche del miércoles para volver a marca de .500.

Luis Campusano, derecha, de los Padres de San Diego, es felicitado por su compañero Jase Bowen después de batear un jonrón solitario contra los Diamondbacks de Arizona en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 8 de julio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Derrick Tuskan)
Luis Campusano, derecha, de los Padres de San Diego, es felicitado por su compañero Jase Bowen después de batear un jonrón solitario contra los Diamondbacks de Arizona en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 8 de julio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Derrick Tuskan) AP

Michael King (6-7) lanzó seis sólidas entradas por los Padres, que igualaron su máximo de la temporada en carreras y ganaron apenas por tercera vez en 12 juegos. Padres y Diamondbacks llegaron a la noche a 14 juegos de los Dodgers de Los Ángeles en el Oeste de la Liga Nacional y a cinco juegos del tercer puesto de comodín, con tres equipos por delante de ellos.

San Diego había estado medio juego por delante de Los Ángeles después de vencer a los Dodgers 1-0 con King como figura en San Diego el 18 de mayo. Pero los Padres perdieron la noche siguiente y comenzaron a rezagarse aún más respecto de sus rivales.

King permitió una carrera y cuatro imparables, ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas.

El mánager de los Diamondbacks, Torey Lovullo, fue expulsado por el umpire principal Willie Traynor por discutir una marcación de balk contra el dominicano José Cabrera (0-2) que dejó corredores en segunda y tercera con un out en la quinta entrada. Xander Bogaerts luego conectó un sencillo al jardín izquierdo para remolcar a ambos y poner el juego 4-1. Fue la 24ta expulsión de Lovullo en su carrera.

Campusano disparó un jonrón al jardín entre izquierdo y central ante el relevista Taylor Clarke para abrir la sexta entrada, en la que los Padres anotaron cuatro carreras. Fue su cuarto. Con un out, Sung-Mung Song, el dominicano Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill conectaron sencillos productores.

El dominicano Andújar pegó dobles remolcadores en la cuarta y la séptima entradas. Anotó dos veces.

FUENTE: AP

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