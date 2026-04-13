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Los Orioles remontan seis carreras y vencen 9-7 a los Diamondbacks; Jackson pega un grand slam

BALTIMORE (AP) — Jeremiah Jackson conectó un grand slam y un jonrón solitario, Pete Alonso puso a Baltimore al frente con un cuadrangular en la séptima entrada y los Orioles remontaron un déficit de seis carreras para vencer 9-7 a los Diamondbacks de Arizona la noche del lunes.

Jeremiah Jackson (82), de los Orioles de Baltimore, celebra con Dylan Beavers (12) después de conectar un grand slam durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Diamondbacks de Arizona el lunes 13 de abril de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Jeremiah Jackson (82), de los Orioles de Baltimore, celebra con Dylan Beavers (12) después de conectar un grand slam durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Diamondbacks de Arizona el lunes 13 de abril de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Nolan Arenado conectó dos vuelacercas e impulsó cinco carreras, y el dominicano Ketel Marte pegó un par de cuadrangulares solitarios para poner a los Diamondbacks arriba 7-1 en la sexta.

Pero el bullpen de Arizona dejó escapar la ventaja.

Taylor Rashi permitió dos imparables y una base por bolas en la sexta antes de que Jackson conectara un slider colgado a las gradas del jardín izquierdo. Una entrada después, el nicaragüense Jonathan Loáisiga (0-1) golpeó a Taylor Ward con un lanzamiento antes de que Alonso disparara su segundo jonrón de la temporada.

Jackson abrió la octava con un cuadrangular ante Andrew Hoffman para poner la pizarra 9-7. Fue el primer juego de múltiples jonrones en la carrera de Jackson.

El venezolano Albert Suárez (1-0) permitió tres carreras en dos entradas como relevista, Rico Garcia lanzó una octava perfecta y Ryan Helsley consiguió tres outs consecutivos para su quinto salvamento.

Tras ser llamado desde Triple-A Norfolk antes del juego, el abridor de los Orioles Dean Kremer permitió tres jonrones, pero solo dos carreras limpias en cinco entradas. Ponchó a nueve y no dio bases por bolas en su primera apertura de la temporada.

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