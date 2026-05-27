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Los Orioles arrollan 11-2 a los Rays y completan una barrida de tres juegos

BALTIMORE (AP) — Blaze Alexander conectó su primer jonrón de la temporada e impulsó seis carreras, Gunnar Henderson pegó sus cuadrangulares 12 y 13, y los Orioles de Baltimore arrollaron 11-2 a los Rays de Tampa Bay la noche del miércoles para completar una barrida de tres juegos.

Gunnar Henderson (2), de los Orioles de Baltimore, celebra su cuadrangular de dos carreras frente al receptor de los Rays de Tampa Bay, Hunter Feduccia (9), durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass)
Gunnar Henderson (2), de los Orioles de Baltimore, celebra su cuadrangular de dos carreras frente al receptor de los Rays de Tampa Bay, Hunter Feduccia (9), durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) AP

Trey Gibson (1-0) permitió una carrera en cinco entradas y dos tercios para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas. Los Orioles lo respaldaron con 16 imparables.

El dominicano Leody Taveras y Tyler O'Neill aportaron carreras impulsadas para ayudar a los Orioles a mejorar a 5-1 durante una estadía en casa de 10 juegos. Adley Rutschman conectó tres hits.

El zurdo de los Rays, Steven Matz (4-2), apenas completó tres entradas y permitió cinco de sus seis carreras —la cifra más alta de la temporada— durante la primera.

Tampa Bay conectó 10 hits, pero se fue de 11-1 con corredores en posición de anotar para sufrir su cuarta derrota consecutiva. Ryan Vilade produjo las carreras de los Rays, líderes de la Liga Americana, con una elección del fildeador en la sexta y una base por bolas con las casa llena en la octava.

Gibson permitió seis hits y dio cuatro bases por bolas, pero provocó tres dobles matanzas. En la tercera, ponchó al cubano Yandy Díaz y luego hizo que Richie Palacios bateara un rodado para terminar la entrada y dejar las bases llenas.

El relevista de los Orioles, el cubano Yennier Cano, salió del juego en la octava entrada por molestias en el tendón de la corva derecha después de trabajar hasta una cuenta de 3-0 contra Vilade.

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