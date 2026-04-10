Los números: EEUU arrasó con objetivos militares en Irán, pero aún le quedan capacidades

Trabajadores retiran escombros de la Universidad de Tecnología Sharif de Teherán que, según las autoridades, fue alcanzada por un proyectil el lunes 6 de abril de 2026, en Teherán. (AP Foto/Francisco Seco) AP

Pero también se reconoce que Teherán conserva algunas capacidades, ya sea para contraatacar o defenderse.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó esta semana que las fuerzas armadas de Estados Unidos han atacado más de 13.000 objetivos. Mencionó porcentajes elevados de ataques o destrucción de defensas antiaéreas, la marina y las fábricas de armas de Irán.

Sin embargo, los totales no llegan a indicar que las capacidades militares de Irán hayan quedado “diezmadas”, como afirma el mandatario.

Datos independientes de Armed Conflict Location & Event Data, un grupo con sede en Estados Unidos que rastrea conflictos en todo el mundo, revelan que los ataques iraníes persistieron a un ritmo relativamente constante e ininterrumpido desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, hasta el miércoles.

A continuación, un vistazo a lo que Estados Unidos dice que ha sido atacado, lo que se ha degradado o lo que permanece de Irán, en cifras:

Caine dijo el miércoles a los periodistas que Estados Unidos ha atacado más de 1.500 objetivos de defensas aéreas, más de 450 instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos y 800 instalaciones de almacenamiento de drones de ataque unidireccional. Aseguró: “Todos esos sistemas ya no existen”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo de forma similar que “Irán ya no tiene defensas aéreas” y que “controlamos sus cielos”, antes de admitir poco después que Irán “aún puede disparar — lo sabemos”.

Hegseth amplió su explicación poco después, señalando que, aunque los iraníes quizá “tengan un sistema aquí o allá”, ya no contaban con un “sistema” antiaéreo “capaz de defender sus cielos”.

Ni Caine ni Hegseth dijeron cómo era el 20% restante de las defensas aéreas de Irán ni qué partes del país tienen mantienen cierta capacidad.

Caine no ofreció nuevos detalles sobre el tipo de arma que usaron los iraníes para derribar un F-15E Strike Eagle estadounidense la semana pasada. Fue la primera vez que un avión militar de Estados Unidos es derribado durante la guerra, lo que demuestra la capacidad de Teherán de responder a pesar de las afirmaciones de Washington.

Trump lo describió el lunes como un “misil de hombro portátil, un misil buscador de calor”.

Más del 90% de la flota de la marina “hundida”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles a los periodistas que la marina iraní quedó “completamente aniquilada”.

Aunque 150 barcos iraníes “están en el fondo del océano”, Caine indicó que sólo se ha hundido a la mitad de las pequeñas lanchas de ataque de la Guardia Revolucionaria —embarcaciones que el gobierno utilizaba para rodear y hostigar a buques de guerra y mercantes en el estrecho de Ormuz.

Caine también afirmó que, luego de más de 700 ataques, las fuerzas armadas creen haber destruido más del 95% de las minas navales de Irán.

Como Estados Unidos no ha dicho qué tan grande era el arsenal de Irán antes de la guerra, se desconoce cuántas minas navales componen el 5% restante. Agencias de noticias semioficiales en Irán publicaron el jueves un gráfico que deja entrever que la Guardia Revolucionaria colocó minas marinas durante la guerra en el estrecho de Ormuz, una ruta crucial para la comercialización de petróleo.

Es probable que el mensaje sea una táctica de presión mientras Irán, Israel y Estados Unidos se encaminan a negociaciones este fin de semana en Pakistán. Analistas independientes señalan que no han visto cambios en el tráfico mercante a través del estrecho desde que comenzó el frágil alto el fuego esta semana.

Aproximadamente el 90% de las fábricas de armas de Irán, “atacadas”

Caine dijo el miércoles que las fuerzas armadas “destruyeron la base industrial de defensa de Irán”, y señaló que Estados Unidos y sus aliados atacaron “aproximadamente el 90% de sus fábricas de armas”.

También afirmó: “casi el 80% de la base industrial nuclear de Irán fue atacada, degradando aún más sus intentos de obtener un arma nuclear”.

Aunque indicó que Irán ya no podía producir ciertos componentes, como motores para cohetes de combustible sólido, se abstuvo de afirmar que Irán no sea capaz de reconstruir o conseguir armamento eventualmente por otra vía, así como tampoco que las fábricas atacadas hayan sido realmente destruidas o quedaran inutilizables.

Trump reconoció esa posibilidad al advertir a otros países que no proporcionen armamento a Irán.

“Un país que suministre armamento militar a Irán será sometido de inmediato a aranceles del 50% sobre cualquiera y todos los bienes vendidos a los Estados Unidos de América, con efecto inmediato”, escribió Trump en redes sociales el miércoles.

Más del 90% de tasa de interceptación en Israel

En tanto, el ejército de Israel destacó cuántos drones o misiles ha logrado alcanzar antes del impacto. Dijo que tuvo una tasa de interceptación de más del 90% mediante sus sistemas antiaéreos.

A lo largo de las décadas, Israel ha desarrollado un sofisticado sistema capaz de detectar proyectiles entrantes y desplegarse únicamente si un proyectil se dirige hacia un centro urbano o contra infraestructura militar o civil de importancia.

El gobierno israelí asgura que el sistema no ofrece una garantía del 100%, pero le atribuyen haber evitado daños graves e incontables víctimas.

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El periodista de The Associated Press Sam Mednick en Tel Aviv, Israel, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP