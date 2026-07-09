Los nuevos ataques plantean dudas sobre hacia dónde se dirige la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el miércoles 8 de julio de 2026. (AP Foto/Francisco Seco) AP

La confusión y la incertidumbre en los mensajes contradictorios de Trump y su aprobación de ataques militares consecutivos dejan grandes interrogantes sobre hacia dónde se dirige el conflicto, apenas unas semanas después de una diplomacia difícil para alcanzar siquiera un acuerdo inicial entre los adversarios de larga data.

La retórica cambiante podría ser una estrategia para aumentar la presión sobre Teherán para que deje de atacar barcos que transportan petróleo y gas natural en el estrecho de Ormuz y ceda ante las exigencias de Estados Unidos sobre su programa nuclear, algo que Trump ya ha intentado antes.

Ya sea una táctica de negociación o un indicio una escalada en los combates, los mediadores se apresuran a salvar el acuerdo provisional y los bombardeos corren el riesgo de avivar aún más las tensiones, lo que podría traer problemas a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre si los precios de la gasolina se mantienen altos.

Trump advirtió que venía una nueva ronda de ataques de Estados Unidos el miércoles, incluso mientras intentaba restar importancia a las sugerencias de un regreso a una guerra a gran escala. Horas después, el ejército anunció que estaba llevando a cabo nuevos ataques contra Irán destinados a “degradar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

“Cualquier cosa que ocurra va a ocurrir muy rápido”, dijo Trump antes. “No buscamos algo de mucho tiempo”.

Un funcionario regional de inteligencia involucrado en los esfuerzos de mediación dijo que el conflicto había llegado a una etapa crítica a medida que aumenta la desconfianza mutua. Pero continúan las comunicaciones de alto nivel las 24 horas para rescatar el alto el fuego, indicó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para abordar las delicadas negociaciones entre bambalinas.

Los ministros de Exteriores de Pakistán y Qatar, así como el jefe de inteligencia de Egipto, encabezan los esfuerzos. También participan el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anfitrión de la cumbre de la OTAN que concluyó el miércoles, líderes de Arabia Saudí, añadió el funcionario.

Estados Unidos está molesto por los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz y acusa a Irán de dilatar las conversaciones para limitar su programa nuclear, dijo el funcionario. Las conversaciones nucleares eran un gran siguiente paso para intentar convertir el acuerdo provisional anunciado el mes pasado en un fin duradero de la guerra.

Teherán, por su parte, dice que Washington es quien está violando el acuerdo respecto al estrecho y que no está garantizando que se implemente un alto el fuego en Líbano, incluida una retirada israelí, indicó el funcionario.

Michael Eisenstadt, exanalista militar de Estados Unidos que ahora dirige el Programa de Estudios Militares y de Seguridad en el Washington Institute for Near East Policy, dijo que “seguimos en modo de negociación, diga lo que diga el presidente”.

“Esto es parte de negociar, y declarar que el MOU se acabó también es parte de la negociación”, manifestó Eisenstadt, en referencia al memorando de entendimiento sobre el que se construyó el alto el fuego.

Trump, sin embargo, ha sido explícito en comentarios públicos, al afirmar que ha perdido interés en preservar el alto el fuego: “Creo que se acabó”, dijo.

“Podemos jugar, pero no estoy seguro de que quiera hacer un acuerdo”, dijo durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, y añadió que el ejército de Estados Unidos podría “simplemente terminar el trabajo”.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, principal negociador de Irán, dijo que el gobierno de Trump había violado repetidamente los términos del pacto inicial, obligando al país a responder de manera apropiada.

“La era del acoso y la extorsión se acabó. No conduce a nada. No cedemos”, publicó Qalibaf en X.

“Probablemente los golpearemos duro de nuevo”, dice Trump

Pakistán, que ayudó a negociar el alto el fuego, dijo que un conflicto renovado no está en “interés de nadie” e instó a ambas partes a cumplir sus compromisos.

“No hay alternativa a un compromiso continuo, el diálogo y la diplomacia para lograr el objetivo compartido de la paz en la región”, señaló su Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Trump, no obstante, despreció a los líderes de Teherán al calificarlos de “escoria” y “gente enferma”. Apenas el mes pasado, Trump dijo que el liderazgo de Irán era “muy racional” y “agradable para negociar”, y llamó a los dirigentes del país “gente inteligente”.

Al hablar en un acto en Milwaukee el miércoles, el vicepresidente JD Vance, quien encabezó los esfuerzos de Estados Unidos para alcanzar el acuerdo inicial con Teherán, dijo que Irán se “comportó bien durante aproximadamente una semana”. Añadió que últimamente el país había empezado a atacar el estrecho y afirmó: “Si disparan contra barcos, los vamos a reventar”.

¿Podría ser otra táctica de negociación?

Antes de que Estados Unidos e Irán alcanzaran su primer alto el fuego de dos semanas en abril, Trump intensificó sus amenazas, prometiendo que las fuerzas estadounidenses bombardearían puentes, carreteras y plantas eléctricas iraníes. Incluso publicó en internet: “Toda una civilización morirá esta noche, para no ser traída de vuelta jamás”.

Repitió amenazas sombrías antes de que el mes pasado se alcanzara el acuerdo tentativo de 60 días para poner fin a la guerra.

A Trump le gusta buscar maneras de negociar desde una posición de fuerza, y podría estar buscando más influencia con nuevos ataques. Pero ser tajante sobre el fin del alto el fuego también podría liberar a Irán en el plano militar, lo que podría volver a sacudir los precios del petróleo y los mercados financieros.

Ali Vaez, director para Irán del International Crisis Group, sostuvo que escalar las amenazas puede ser una maniobra más arriesgada esta vez, dadas las apuestas internas e internacionales para Estados Unidos.

“Ciertamente parece un esfuerzo por aumentar la presión militar sin cerrar todavía la puerta diplomática. Pero la negociación coercitiva es un juego peligroso: en algún momento, una campaña de presión puede adquirir un impulso propio y convertirse en la guerra que supuestamente pretendía evitar”, dijo Vaez.

Añadió, sin embargo, que Irán aún tiene todas las razones para volver a la mesa porque necesita desesperadamente el alivio económico que se prometió en el acuerdo provisional.

Trump también ha enviado señales contradictorias sobre las consecuencias.

Durante mucho tiempo insistió en que el aumento de los precios de la gasolina para los estadounidenses no influía en sus cálculos sobre Irán, para luego decir que parte de la razón por la que aceptó el acuerdo provisional fue evitar una “catástrofe económica”. Desde entonces, ha presumido de la caída del precio del petróleo después de que se alcanzara el acuerdo.

Las próximas elecciones podrían alterar el cálculo político de Trump

El presidente retomó de nuevo sus amenazas pasadas de atacar la infraestructura civil de Irán, posiblemente incluidas plantas eléctricas y plantas desalinizadoras, y de apoderarse del centro de producción petrolera de la isla de Jarg.

“Podríamos tomar el control de la isla de Jarg”, dijo. “No hay nada que pudieran hacer al respecto”.

Aun así, las elecciones legislativas —en las que los republicanos esperan retener el control de la Cámara de Representantes y el Senado— están ahora a menos de cuatro meses. Que los precios del petróleo vuelvan a subir en medio de una mayor incertidumbre sobre la guerra significa que los estadounidenses probablemente seguirán viendo precios más altos en las gasolineras.

El presidente intentó minimizar esas preocupaciones. “Cada vez que los golpeamos, sube un poquito: 2 dólares”, dijo. En realidad, los futuros del petróleo en Estados Unidos subieron mucho más y podrían seguir escalando, incluso mientras Trump reconocía que “como va el petróleo, va todo lo demás”.

“Si golpeamos a Irán, el petróleo sube un poquito”, dijo, al argumentar que valía la pena impedir que Irán obtenga un arma nuclear. “Está bien”.

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Amiri informó desde Nueva York y Magdy desde El Cairo. El periodista de The Associated Press Munir Ahmed en Islamabad contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP