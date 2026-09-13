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Los Nacionales remontan para ganar 6-5 y barrer a los Angelinos

WASHINGTON (AP) — Daylen Lile conectó un triple que propulsó un rally de cuatro carreras en la octava entrada, Jacob Young y Dylan Crews remolcaron carreras y los Nacionales de Washington vencieron el domingo 6-5 a los Angelinos de Los Ángeles para completar una barrida de tres juegos.

Dylan Crews de los Nacionales de Washington remolca una carrera ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
Dylan Crews de los Nacionales de Washington remolca una carrera ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

Los Ángeles cayó a 56-93 y debe ganar al menos siete de sus últimos 13 partidos para evitar su primera temporada de 100 derrotas.

Washington mejoró a 3-61 cuando iba perdiendo después de siete entradas, y barrió a los Angelinos por primera vez.

Erik Tolman (1-1) cometió un lanzamiento descontrolado que permitió una carrera y el venezolano Moisés Ballesteros conectó un elevado de sacrificio que puso a Los Ángeles arriba 4-2 en la octava.

Yohandy Morales pegó un sencillo ante Luke Murphy (0-3) para abrir la octava y Lile conectó un triple; además, el bateador emergente venezolano Jorbit Vivas conectó un sencillo impulsor que empató el marcador 4-4. Young conectó un doble que puso a su equipo al frente y que sacó del juego a Murphy, y Crews pegó un sencillo impulsor con dos outs.

Jack Sinclair consiguió su primer salvamento profesional, al permitir un rodado impulsor de Christian Moore.

Ballesteros y Zach Neto conectaron jonrones solitarios por los Angelinos.

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Por Redacción América Noticias Miami

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