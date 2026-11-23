ARCHIVO — El dueño de los Mets de Nueva York, Steve Cohen, observa a su equipo durante un entrenamiento de béisbol de pretemporada el lunes 16 de febrero de 2026, en Port St. Lucie, Florida. (Foto AP/Jeff Roberson, Archivo) AP

Según se informa, Steve Cohen ha gastado más de 1.000 millones de dólares en una colección de arte que incluye obras de Andy Warhol, Pablo Picasso y Jackson Pollock, entre otros, pero al dueño de los Mets también le gusta, sin duda, hacerse con sus estrellas de béisbol de alto precio: el boricua Francisco Lindor, el dominicamo Juan Soto —y ahora Tarik Skubal.

Tras terminar en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional y registrar su peor marca (74-88) desde 2017, los Mets llegaron a un acuerdo con Skubal por 450 millones de dólares y nueve años el domingo, dos días después de que el ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young cumpliera 30 años.

Es el contrato más grande otorgado a un lanzador, superando el acuerdo de 325 millones de dólares por 12 años de Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers de Los Ángeles, que comenzó en 2024.

Y con un promedio anual de 50 millones de dólares, supera el récord previo para un pitcher, de 43,33 millones de dólares, correspondiente a Max Scherzer y Justin Verlander. Ambos fueron firmados por Cohen antes de que los Mets los canjearan por prospectos de ligas menores durante una decepcionante temporada 2023, cuando Nueva York terminó en cuarto lugar con récord de 75-87.

El acuerdo de Skubal marca la segunda vez en las últimas tres temporadas bajas que Cohen se lleva el pez más grande del mercado de agentes libres, después de conseguir a Soto con un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años en diciembre de 2024.

Esto hace aún más desconcertante que los Mets dejaran ir al favorito de la afición formado en casa, Pete Alonso, líder de jonrones de la franquicia, quien se marchó con un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con Baltimore el otoño pasado.

Pero el hecho es que los Mets han disputado exactamente cero partidos de postemporada desde la llegada de Soto, y el equipo no gana una Serie Mundial desde 1986.

Los aficionados están inquietos, por decir lo menos. Cohen también debe estarlo.

Cuando compró el club en noviembre de 2020, el gestor de fondos de cobertura y fanático de los Mets desde hace mucho tiempo afirmó que sería una decepción si no llevaba un título de Serie Mundial a Citi Field en cinco años. Ese plazo ya se cumplió, y Cohen reconoció que ganar en las Grandes Ligas es más difícil de lo que anticipaba.

Los campeonatos no están a la venta.

Así que la pregunta sigue en pie: ¿la adquisición de otra estrella costosa como Skubal basta para sacar a los Mets de su espiral desde un sorpresivo viaje a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2024?

Skubal cae como anillo al dedo a los Mets

Quizá el mejor abridor en la actualidad, el zurdo aporta sin duda algo muy necesario en la cima de la rotación para emparejarlo con el derecho de 25 años Nolan McLean, quien terminó cuarto en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional tras registrar 12-10 con efectividad de 3,16 en 31 aperturas la temporada pasada.

Skubal, quien ganó los Premios Cy Young de la Liga Americana en 2024 y 2025 con los Tigres de Detroit, también podría tener un impacto positivo en otros jóvenes abridores de Nueva York como Christian Scott, Zac Thornton y Jonah Tong.

Las probabilidades del equipo de ganar la Serie Mundial de 2027 subieron hacia la parte alta de la tabla con la noticia de Skubal, por detrás únicamente de los Dodgers, Cerveceros y Yankees. Pero los Mets tuvieron enormes dificultades con el bate este año, en parte por lesiones en la pantorrilla que dejaron a Lindor y Soto fuera durante un tiempo considerable, y el bullpen todavía tiene huecos por cubrir.

Primero, Nueva York necesita alcanzar a Washington (77-85) y Miami (80-82) en el Este de la Liga Nacional, sin mencionar a Filadelfia (88-74) y Atlanta (94-68), antes de fijarse como objetivo a Los Ángeles (100-62) y Milwaukee (103-59) en la lucha por la supremacía de la Liga Nacional.

Es mucho terreno por recuperar. Y en una era en la que los abridores se lesionan con tanta frecuencia y aportan cada vez menos entradas incluso cuando están sanos, es razonable preguntarse si una inversión tan grande en un solo brazo fue sensata.

Cómo construir mejor todo el roster

Skubal terminó 12-7 con efectividad de 2,72 en 26 aperturas este año para los Tigres y los Dodgers, que lo adquirieron el 2 de agosto a cambio de tres prospectos. No lanzó entre el 29 de abril y el 13 de junio debido a una cirugía para retirar un cuerpo suelto en el codo izquierdo.

El presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, quien desempeñó un papel importante en la construcción del roster de los Cerveceros que ganó la Serie Mundial el mes pasado, históricamente ha evitado otorgar contratos a largo plazo a lanzadores, aunque Nueva York persiguió a Yamamoto y se pensaba que le había ofrecido un acuerdo similar al que firmó con los Dodgers.

Por supuesto, no es como si la chequera de Cohen estuviera cerrada y los Mets hubieran terminado de hacer movimientos.

El lunes llegaron a un acuerdo con el primera base Paul Goldschmidt por un contrato de un año, dos días después de pactar con el jardinero central de 22 años A.J. Ewing un acuerdo de 95 millones de dólares por ocho años que incluye una opción del club para 2035.

Con toda probabilidad, habrá más por venir mientras los Mets trabajan para mejorar.

El sistema económico del béisbol podría cambiar pronto

De cara al futuro, el megacontrato de Skubal podría ser el último de su tipo. Y a los Mets podría costarles construir un roster profundo y equilibrado con salarios enormes adeudados a un puñado de jugadores como Soto, Skubal y Lindor, de 33 años, a quien le quedan cinco temporadas de un contrato de 341 millones de dólares por 10 años hasta 2031.

Sin mencionar a Bo Bichette, con 42 millones de dólares el próximo año y, potencialmente, también en 2028.

Con el convenio colectivo del béisbol próximo a expirar, los dueños propusieron un tope salarial que los jugadores han prometido no aceptar nunca, y se avecina un cierre patronal el 2 de diciembre que amenaza la temporada 2027.

Los Mets tienen la segunda nómina más alta del deporte sujeta al impuesto de lujo, con 366 millones de dólares este año, y su nómina de 2026 está 108 millones de dólares por encima de la cifra de tope propuesta por MLB para 2028.

Quizá el acuerdo de Skubal indique que a Cohen no le preocupa demasiado que el béisbol termine teniendo un tope salarial en el futuro. O tal vez crea que esta podría ser una última oportunidad de usar su billetera y dar un swing financiero sin obstáculos buscando el jonrón —así que dar ese swing ahora y resolver el resto después.

Sea como sea, los Mets parecen haber sumado a otra superestrella costosa.

Y muchas cuentas por pagar.

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FUENTE: AP