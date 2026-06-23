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Los Medias Rojas vencen 5-2 a los Rockies con 11 ponches de Sonny Gray

DENVER (AP) — El venezolano Wilyer Abreu y Nate Eaton impulsaron dos carreras cada uno para respaldar una actuación de 11 ponches de Sonny Gray, y los Medias Rojas de Boston vencieron la noche del martes por 5-2 a los Rockies de Colorado.

Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, sigue la trayectoria de su triple productor ante el lanzador abridor de los Rockies de Colorado, Sean Sullivan, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 23 de junio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, sigue la trayectoria de su triple productor ante el lanzador abridor de los Rockies de Colorado, Sean Sullivan, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 23 de junio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

Gray (9-1) permitió una carrera con seis hits y otorgó tres bases por bolas en siete entradas. Los 11 ponches del derecho fueron su cifra más alta de la temporada, y también igualó su máximo de la campaña con 93 lanzamientos — 65 en zona de strike.

Justin Slaten lanzó una octava entrada sin permitir carreras, y Garrett Whitlock cedió el jonrón solitario del de Venezuela Ezequiel Tovar en la novena para cerrar el juego.

Eaton, que se fue de 4-3, recibió base por bolas para abrir el partido ante el novato zurdo Sean Sullivan (0-2), quien realizó su tercera apertura. Eaton se robó la segunda base y anotó con el triple de Abreu.

Eaton conectó un sencillo impulsor con dos outs para poner el 2-0 en la segunda entrada, y Abreu conectó su décimo jonrón para colocar el 3-1 en la quinta.

El boricua Willi Castro conectó su sexto jonrón — un batazo de 435 pies con un out hacia la grada alta del jardín derecho en la segunda — para la primera carrera de Colorado.

Sullivan permitió tres carreras con cinco hits y cinco bases por bolas en cinco entradas. Agnos permitió dos carreras con cinco hits en tres entradas. ___

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