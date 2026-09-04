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Los Medias Blancas vencen 4-1 a los Mellizos con jonrón de 2 carreras de Montgomery

CHICAGO (AP) — Colson Montgomery conectó un jonrón de dos carreras y Erick Fedde lanzó cinco entradas brillantes, lo que ayudó a los Medias Blancas de Chicago a vencer 4-1 a los Mellizos de Minnesota la noche del viernes.

El cubano Miguel Vargas y Braden Montgomery también se volaron la barda por Chicago, líder de la División Central de la Liga Americana, que había perdido cuatro de cinco. Kyle Teel se fue de 3-0 en su regreso a la alineación tras quedar fuera por un esguince en el tobillo izquierdo.

Josh Bell pegó un cuadrangular en la novena entrada por Minnesota. Kody Clemens tuvo tres de los ocho imparables de los Mellizos.

Vargas conectó en la primera, y Braden Montgomery añadió otro cuadrangular solitario en la segunda. Andrew Benintendi recibió base por bolas antes del batazo de 416 pies de Colson Montgomery hacia el jardín entre derecho y central ante Zebby Matthews en la cuarta.

Fue el 30mo jonrón de la temporada tanto para Vargas como para Colson Montgomery. La anterior mejor marca de Vargas en su carrera era de 16 vuelacercas el año pasado, y Montgomery se fue para la calle 21 veces en 2025 en su primera temporada en las Grandes Ligas.

Matthews (9-9) permitió cuatro hits en cinco entradas en su primera derrota desde el 24 de julio. Tuvo marca de 5-0 con efectividad de 2,90 en cinco aperturas de agosto.

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