Los más de 100.000 socios del Barcelona votan presidente con el club ahogado en deudas

Pero esto no tiene que ver con decidir quién será el próximo alcalde de la ciudad ni con ocupar un escaño en un parlamento nacional.

Esta campaña electoral es para determinar quién presidirá el FC Barcelona, uno de los principales clubes de fútbol del mundo, durante uno de sus periodos más turbulentos, mientras lucha por salir de una montaña de deuda.

El Barça se enorgullece de su lema de ser “más que un club” por su fútbol atractivo, su conexión con la cultura catalana y su apoyo a causas humanitarias.

Pero lo que realmente hace que el Barça destaque frente a otros equipos deportivos seguidos a nivel global es el hecho de que pertenece a 114.000 socios que pagan cuota, no a un multimillonario ni a algunos estados de Oriente Medio ricos en recursos energéticos como el Manchester City y el Paris Saint-Germain.

Todos esos socios del Barça están llamados a votar el domingo en Barcelona y en otras tres ciudades del noreste de España, así como en la vecina Andorra, para elegir al próximo presidente del club y a su junta directiva.

“Me gustan mucho las elecciones. Me hace sentir parte del club. Mi padre era del Barça desde que yo era muy pequeña. He vivido y amado al Barça desde niña”, comentó Rosa Capdevila, de 96 años y con bastón en mano, en el reciente acto del presidente en funciones, Joan Laporta.

Sin embargo, muchos votantes creen que su elección de presidente, que actúa como director ejecutivo del club, resultará crucial para el futuro del inusual modelo de propiedad del Barça, amenazado por la mayor carga de deuda de cualquier club de fútbol del mundo: unos asombrosos 2.000 millones de euros (2.300 millones de dólares).

El Real Madrid también pertenece a sus socios, pero el presidente Florentino Pérez ha estado al frente del club durante todos menos tres años de este siglo sin una oposición seria. Más comparables con el modelo democrático del Barça son los clubes españoles Athletic Bilbao y Osasuna, y portugueses Benfica, FC Porto y Sporting de Lisboa, que celebran elecciones de liderazgo, aunque no ocupan el mismo rango que el Barça como club de élite.

Las opiniones de los votantes son clave

La elección dependerá de la opinión de los votantes sobre cómo Laporta dirigió el club durante los últimos cinco años bajo una considerable presión financiera.

Laporta, que presidió con éxito el Barça entre 2003 y 2010 durante los años de gloria del técnico Pep Guardiola y un joven Lionel Messi, regresó al cargo en 2021 y heredó unos 1.300 millones de euros (1.500 millones de dólares) de deuda debido al gasto desmedido de su predecesor y al impacto de la pandemia de COVID-19 en los ingresos.

Laporta, de 63 años, ha dicho repetidamente que el club estaba arruinado cuando volvió y que es un “milagro” que siga en manos de sus socios, en lugar de haber sido vendido a inversores externos, una medida que los socios consideran anatema.

Pero muchos socios critican la decisión de Laporta de vender algunos activos del club, en operaciones que él bautizó como “palancas financieras”, incluida la venta del 25% de sus derechos televisivos de la liga española durante los próximos 25 años, para generar efectivo rápido destinado a necesidades inmediatas y al fichaje de nuevos jugadores.

El impulso de Laporta para financiar una largamente postergada remodelación del Camp Nou, el estadio de fútbol más grande de Europa, no ha hecho más que inflar aún más el monto de la deuda.

“Estas elecciones son muy importantes porque el Barça está muy endeudado”, manifestó el socio Josep Maria Carbonell en otro acto de campaña. “Así que necesitamos savia nueva para ayudar a poner en orden las finanzas del club, porque si está saneado económicamente, lo demás vendrá después”.

Un solo rival en la elección

Víctor Font es el único rival de Laporta en la elección después de que los otros posibles candidatos se retiraran por falta de apoyo. Font, un empresario local, perdió frente a Laporta en 2021 y desde entonces se ha estado preparando para una revancha.

Font dijo a The Associated Press que teme que Laporta termine por invitar a un gran inversor a convertirse en propietario, destruyendo así el modelo de propiedad de los socios.

Font imagina a Laporta “pidiendo vender alrededor de un 10% a un fondo de inversión, para poder resolver nuestros problemas financieros y quizá comprar a un gran jugador”.

“Ese riesgo es real. Por eso es tan importante hacer un cambio en estas elecciones”, añadió.

Pérez anunció el año pasado que el Real Madrid está considerando permitir que inversores externos compren una participación de hasta el 10% del club.

Laporta niega con vehemencia que vaya a seguir el mismo camino que Pérez. Entre sus promesas de campaña está la de reformar los estatutos del club para incluir el requisito de que cualquier venta del club, incluso parcial, tendría que ser aprobada por los socios en un referéndum.

Sostiene que el renovado estadio del Camp Nou, con más asientos y otras fuentes de ingresos, aumentará la facturación, por lo que tendría sentido económico a largo plazo.

También defiende su gestión financiera destacando que el club ha reducido su gasto en salarios de jugadores y ha incrementado sus ventas de merchandising. El Barça generó la segunda mayor facturación del fútbol mundial la temporada pasada, unos 974 millones de euros, solo por detrás del rival Real Madrid, según la encuesta anual Money League de Deloitte.

Después de Messi, el Barça tiene a Yamal

Los detractores de Laporta señalan su historial de promesas que no se cumplieron. En su primera campaña de regreso en 2003, Laporta prometió traer a un todavía joven David Beckham desde el Manchester United, pero el astro inglés eligió al Real Madrid. Luego, en 2021, Laporta dijo que encontraría la manera de mantener a Lionel Messi en el equipo, pero una vez elegido afirmó que el club no podía permitirse conservar a su jugador estrella.

A favor de Laporta el domingo están los trofeos que el equipo ha ganado en los últimos años, incluidos los títulos de La Liga y la Copa del Rey de la temporada pasada y los múltiples éxitos de su equipo femenino, junto con el descubrimiento de una nueva estrella en Lamine Yamal.

Laporta ha demostrado experiencia en campañas tanto en el mundo del fútbol como en un breve periodo en el que fue elegido para el parlamento regional de Cataluña entre sus etapas como presidente del club.

Ahora pide a los votantes que le permitan terminar el trabajo que empezó “para salvar al Barça”, al tiempo que advierte que Font carece de una conexión sentimental profunda con el club.

“No podemos dejar al Barça en manos de un tecnócrata que entiende al Barça mirando su ordenador. No tiene al Barça en la cabeza ni en el corazón”, dijo Laporta sobre Font.

