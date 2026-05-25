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Los Marlins vencen 8-2 a los Azulejos y estiran su racha a cuatro triunfos

TORONTO (AP) — Janson Junk lanzó cinco entradas y ganó por primera vez desde el 28 de abril, Kyle Stowers y el venezolano Javier Sanoja conectaron cada uno dos dobles e impulsaron dos carreras, y los Marlins de Miami ampliaron su racha de victorias a cuatro juegos al vencer 8-2 a los Azulejos de Toronto la noche del lunes.

Kyle Stowers, izquierda, y Jakob Marsee, de los Marlins de Miami, celebran después de anotar durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Azulejos de Toronto, el lunes 25 de mayo de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
Kyle Stowers, izquierda, y Jakob Marsee, de los Marlins de Miami, celebran después de anotar durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Azulejos de Toronto, el lunes 25 de mayo de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

El jardinero canadiense Owen Caissie se fue de 4-2 e impulsó un par de carreras, mientras Miami mejoró a 14-5 de por vida en el Rogers Centre.

Junk (3-5) permitió una carrera y ocho hits, todos sencillos. No dio bases por bolas y ponchó a tres.

Ernie Clement conectó un jonrón solitario por Toronto, pero los Azulejos perdieron por segunda vez consecutiva tras haber ganado los cuatro anteriores.

Trey Yesavage, de Toronto, permitió cinco imparables y un máximo de carrera de cinco anotaciones en seis entradas y dos tercios, su mayor cantidad en la temporada. El novato derecho había permitido apenas tres carreras limpias en total en cinco aperturas previas esta temporada.

Yesavage (2-2) dio dos bases por bolas y ponchó a seis. Los cinco hits que le conectaron fueron dobles.

Sanoja fue retirado en su primer turno al bate después de que Yesavage dejó caer dos veces su batazo de regreso al montículo, y finalmente usó el guante para palear la pelota hacia el primera base venezolano Lenyn Sosa.

Los Azulejos, que jugaron en casa bajo cielo abierto por primera vez esta temporada, se vieron abajo en la primera entrada por el elevado de sacrificio del dominicano Otto Lopez.

Sanoja y Caissie pusieron la pizarra 2-0 con dobles consecutivos en la quinta, pero los Azulejos recortaron la desventaja a la mitad con el sencillo impulsor de Yohendrick Piñango en la parte baja.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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