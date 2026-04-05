Los Marlins vencen 7-6 a los Yankees y cortan racha de cuatro victorias de Nueva York

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Graham Pauley, de los Marlins de Miami, batea un doble productor de dos carreras en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Yankees de Nueva York, el domingo 5 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Los Yankees entregaron una ventaja de 4-3 a su bullpen en un juego que comenzó luego de un retraso por lluvia de 3 horas y 35 minutos, y Max Fried contó con la ayuda de dos decisiones revertidas en revisiones de video de la sexta entrada.

El boricua Fernando Cruz y Jake Bird (1-1) otorgaron bases por bolas a bateadores consecutivos con un out en la octava, y Bird llenó las bases cuando golpeó con un lanzamiento al bateador emergente Griffin Conine. Pauley hizo contacto con un sweeper para poner la pizarra 5-4, y Xavier Edwards siguió con un sencillo de dos carreras ante Ryan Yarbrough que atravesó un cuadro adelantado.

John King (1-0) salió de un atasco con dos en base en la séptima, y Anthony Bender permitió el doble de dos carreras de Jazz Chisholm Jr. con dos fuera en la novena antes de ponchar al bateador emergente J.C. Escarra con dos en base para su segundo salvamento.

Nueva York cayó a 7-2, mientras que los Marlins (6-3) rescataron el juego final de una serie de tres encuentros.

El cerrador de los Yankees David Bednar (33 lanzamientos el sábado) y los preparadores Tim Hill y Brent Headrick (lanzaron viernes y sábado) no fueron utilizados.

Miami tuvo éxito en 10 de 11 desafíos del sistema ABS en la serie antes de perder dos en la novena entrada.

Nueva York se fue de 12-2 con corredores en posición de anotar, y quedó en 38-6 en la serie. Los Yankees recibieron 30 bases por bolas, dos más que el récord previo de la franquicia para una serie de tres juegos, establecido en 1934. FUENTE: AP