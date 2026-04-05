americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Marlins vencen 7-6 a los Yankees y cortan racha de cuatro victorias de Nueva York

NUEVA YORK (AP) — El bateador emergente Graham Pauley conectó un doble de dos carreras que puso a su equipo por delante en una octava entrada de cuatro anotaciones, y los Marlins de Miami resistieron para vencer 7-6 a los Yankees el domingo y cortar la racha de cuatro triunfos consecutivos de Nueva York.

Graham Pauley, de los Marlins de Miami, batea un doble productor de dos carreras en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Yankees de Nueva York, el domingo 5 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)
Graham Pauley, de los Marlins de Miami, batea un doble productor de dos carreras en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Yankees de Nueva York, el domingo 5 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Los Yankees entregaron una ventaja de 4-3 a su bullpen en un juego que comenzó luego de un retraso por lluvia de 3 horas y 35 minutos, y Max Fried contó con la ayuda de dos decisiones revertidas en revisiones de video de la sexta entrada.

El boricua Fernando Cruz y Jake Bird (1-1) otorgaron bases por bolas a bateadores consecutivos con un out en la octava, y Bird llenó las bases cuando golpeó con un lanzamiento al bateador emergente Griffin Conine. Pauley hizo contacto con un sweeper para poner la pizarra 5-4, y Xavier Edwards siguió con un sencillo de dos carreras ante Ryan Yarbrough que atravesó un cuadro adelantado.

John King (1-0) salió de un atasco con dos en base en la séptima, y Anthony Bender permitió el doble de dos carreras de Jazz Chisholm Jr. con dos fuera en la novena antes de ponchar al bateador emergente J.C. Escarra con dos en base para su segundo salvamento.

Nueva York cayó a 7-2, mientras que los Marlins (6-3) rescataron el juego final de una serie de tres encuentros.

El cerrador de los Yankees David Bednar (33 lanzamientos el sábado) y los preparadores Tim Hill y Brent Headrick (lanzaron viernes y sábado) no fueron utilizados.

Miami tuvo éxito en 10 de 11 desafíos del sistema ABS en la serie antes de perder dos en la novena entrada.

Nueva York se fue de 12-2 con corredores en posición de anotar, y quedó en 38-6 en la serie. Los Yankees recibieron 30 bases por bolas, dos más que el récord previo de la franquicia para una serie de tres juegos, establecido en 1934.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter