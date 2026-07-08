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Los Marlins vencen 2-0 a los Marineros con jonrón de Stowers y otra noche grande de Otto López

MIAMI (AP) — Kyle Stowers conectó un jonrón, el líder de bateo de las Grandes Ligas Otto López logró su 40mo juego de múltiples imparables y los Marlins de Miami vencieron 2-0 a los Marineros de Seattle la noche del miércoles.

Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, corre las bases después de batear un cuadrangular solitario durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el miércoles 8 de julio de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)
Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, corre las bases después de batear un cuadrangular solitario durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el miércoles 8 de julio de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Tyler Phillips (2-3) lanzó cinco sólidas entradas, permitió cuatro hits en 71 lanzamientos, antes de que tres relevistas completaran la quinta victoria consecutiva de Miami. Los Marlins tienen el mejor registro de las Grandes Ligas desde el 1 de junio, con 25-8.

López se fue de 2-4, elevó su promedio a .345 y se convirtió en el primer jugador desde el venezolano José Altuve, de Houston, en 2014, en alcanzar 40 juegos de múltiples hits antes del receso del Juego de Estrellas. Su doble en la quinta entrada igualó a Luis Arráez en 2023 con la mayor cantidad de hits de un jugador de los Marlins antes del receso del Juego de Estrellas, con 126.

Xavier Edwards añadió un triple impulsor en una noche de dos imparables.

El relevista Cade Gibson lanzó dos entradas perfectas y Michael Petersen trabajó la octava. Pete Fairbanks sorteó el sencillo de Josh Naylor con un out en la novena para conseguir su 13er salvamento.

Stowers abrió la segunda entrada al enviar el primer lanzamiento de George Kirby (7-8) por encima de la barda del jardín central para su 12do jonrón.

El triple de Edwards en la tercera puso el marcador 2-0. El dominicano López se embasó con un sencillo con dos outs y anotó a toda velocidad cuando Edwards conectó una línea que rodó hasta la pista de advertencia en el jardín derecho.

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