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Los Marineros vencen 9-2 a los Atléticos tras una tercera entrada de seis carreras

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Luke Raley y Dominic Canzone conectaron cada uno un jonrón de dos carreras en una tercera entrada de seis anotaciones que llevó a los Marineros de Seattle a una victoria por 9-2 sobre los Atléticos el lunes por la noche.

Randy Arozarena (56), de los Marineros de Seattle, celebra con Julio Rodríguez (44) después de que Arozarena pegara un jonrón durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el lunes 25 de mayo de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Nic Coury)
Randy Arozarena (56), de los Marineros de Seattle, celebra con Julio Rodríguez (44) después de que Arozarena pegara un jonrón durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el lunes 25 de mayo de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Nic Coury) AP

El cubano-mexicano Randy Arozarena pegó un doble impulsor en la tercera y un jonrón de dos carreras en la novena. J.P. Crawford también se voló la barda por los Marineros, que se colocaron a 1,5 juegos de los A's, líderes de la División Oeste de la Liga Americana.

El abridor de Seattle, el dominicano Luis Castillo, lanzó cuatro entradas sin permitir carreras antes de que Bryce Miller (1-0) trabajara las cinco finales.

El toletero de los Atléticos, Nick Kurtz, recibió una base por bolas en la tercera para extender a 48 juegos su racha embasándose, con lo que igualó el récord del club en una sola temporada que Mark McGwire estableció en 1995. McGwire estiró la marca a 62 cuando se embasó de manera segura en los primeros 14 juegos de la temporada siguiente.

Kurtz, el actual Novato del Año de la Liga Americana, igualó a Albert Pujols (2001) con la quinta racha más larga de un jugador de Grandes Ligas de 23 años o menos.

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FUENTE: AP

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