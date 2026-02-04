Los mandatarios Xi de China y Putin de Rusia hablan por videoconferencia

Compartir en:









La reunión virtual se produjo en medio de una serie de encuentros entre Xi y líderes occidentales que han buscado fortalecer los lazos con China a pesar de las diferencias sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Los primeros ministros británico y canadiense visitaron Beijing el mes pasado y se espera que el canciller alemán lo haga más tarde este mes.

La llamada con Putin pudo haber sido en parte para asegurar a Rusia que la posición de China sobre la guerra no ha cambiado. Los líderes europeos han presionado a China durante años para que ponga fin a su apoyo a Rusia. China ha continuado comerciando con Rusia, proporcionando cierto alivio de las sanciones económicas occidentales.

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergey Shoigu, viajó a Beijing el fin de semana pasado y se reunió con el principal funcionario de política exterior de China, Wang Yi. Los dos funcionarios acordaron que sus países deben mantener lazos estrechos en un mundo turbulento, según informaron los medios estatales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP