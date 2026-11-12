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Los Latin Grammy se entregan esta noche en Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — Los Latin Grammy se entregan el jueves en Las Vegas con Karol G, Jorge Drexler, Rosalía y Ca7riel & Paco Amoroso como los principales artistas nominados, empatados con siete menciones.

La celebración a la excelencia musical latina comienza el jueves por la tarde con La Premiere del Latin Grammy, en la que se entregarán la mayoría de las categorías que van del pop a la salsa y la música alternativa. Por la noche continuarán con la ceremonia televisada en la que se entregarán los premios principales de la noche, incluyendo canción, grabación y álbum del año.

Se esperan decenas de artistas en acción y también un número musical curado por Edgar Barrera, el productor y compositor, parte como el más nominado de la noche compitiendo por 10 gramófonos.

A continuación, otros detalles para la 27ª edición del Latin Grammy.

La Premiere del Latin Grammy

La Premiere del Latin Grammy estará llena de presentaciones en vivo. Esa ceremonia se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden de Las Vegas a través de las plataformas digitales de La Academia Latina de la Grabación a partir de las 3 pm, hora del Este.

Contará con presentaciones de los nominados Akapellah, Pablo Alborán, Yerai Cortés, Gusi, Marina Sena y Carminho.

La Premiere del Latin Grammy tendrá como maestras de ceremonias a Lila Downs, honrada este año con el Premio a la Excelencia Musical; Daniela Mercury, igualmente galardonada con el Premio a la Excelencia Musical; y Niña Pastori, galardonada previamente con el reconocimiento Leading Ladies of Entertainment. Este año Downs y Pastori están nominadas al Latin Grammy por mejor álbum folclórico y mejor álbum tropical contemporáneo, respectivamente.

Al igual que ellas, habrá muchos presentadores nominados, incluyendo a Paty Cantú, Joaquina, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Sofi Saar y Leoni Torres.

Los músicos estarán acompañados por la banda oficial de la Premiere del Latin Grammy, integrada por nominados y ganadores actuales y anteriores del Latin Grammy y el Grammy.

José Alfredo Jiménez

Un homenaje celebrará el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes cantautores de México, con la producción musical de Barrera, quien compite en las categorías de grabación, álbum y canción del año. Barrera también tiene tres nominaciones a canción regional mexicana por “Ese hombre es malo”, “No capea” y “Ojitos bellos”, así como nominaciones a compositor y productor del año.

El tributo reunirá a artistas de distintas generaciones para honrar a Jiménez autor de temas como “Si nos dejan”, “El Rey”, “Amanecí en tus brazos” y “Un mundo raro”.

Horarios y plataformas para ver los Latin Grammy

Los Latin Grammy regresan al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y Roselyn Sánchez cumple su 10ª edición como anfitriona.

El programa se transmitirá en vivo en las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos, incluyendo Univision, UNIMÁS, ViX y Galavisión.

En México y Latinoamérica se podrán ver a través del canal de cable TNT y en streaming a través de Max, a partir de las 8:00 p.m., hora del Este.

Un preprograma de una hora comenzará a las 7:00 p.m., hora del Este. The Associated Press presentará una transmisión en vivo de la alfombra roja de los Latin Grammy a partir de las 5:00 p.m., hora del Este, en YouTube y apnews.com.

Persona del Año

Daddy Yankee es la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación. El miércoles por la noche fue homenajeado por J Balvin, Oscar D’León, Natalia Jiménez y Anthony Ramos, entre otros.

Yankee, quien ha sido galardonado con siete Latin Grammy, dijo que al ver a esos artistas interpretar algunos de sus temas como “Gasolina”, “Despacito” y “Lo que pasó, pasó”, no podía creer todo lo que había construido.

“Me recordó algo bien importante, que esas canciones no son mías, son de la gente”, señaló.

Es el primer artista urbano latino en ser nombrado Persona del Año, un premio que se suele entregar a músicos que, además de una carrera destacada, dedican buena parte de sus esfuerzos a labores humanitarias. En su caso, Yankee ha apoyado programas sociales y educativos a través de su fundación Grand Daddy.

¿Quiénes actuarán en los Latin Grammy 2026?

Está previsto que actúe Daddy Yankee, al igual que Anitta, Banda Los Recoditos, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Juanes, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Rosalía, Elena Rose y Xavi.

Cristian Castro, Camila Fernández, Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera, Milo J, Niña Pastori, Reik, Sofía Reyes, Yami Safdie y The Warning también subirán al escenario.

Otros nominados al Latin Grammy

Silvana Estrada y Mon Laferte tienen seis nominaciones cada una, incluyendo grabación, álbum y canción del año.

Y en la reveladora categoría de mejor nuevo artista, Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso se enfrentarán.

FUENTE: AP

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