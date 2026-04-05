Los Lakers enfrentan incertidumbre sin los lesionados Luka Doncic y Austin Reaves

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, hace una mueva mientras sujeta el balón después de un silbatazo durante la primera mitad del juego de baloncesto contra los Mavericks de Dallas, el domingo 5 de abril de 2026, en Dallas. (AP Foto/LM Otero) AP

LeBron James se despertó de una siesta y se enteró del pronóstico sobre la distensión en el oblicuo izquierdo de Reaves. Se había dormido sabiendo el panorama de la distensión en el isquiotibial izquierdo de Doncic, líder anotador de la NBA.

“Fue un golpe al corazón, al pecho y al eje central con Luka, y esa noticia nos llegó bastante rápido. Y (Reaves), él está lidiando con el dolor; nosotros decimos: ‘OK, sea cual sea el caso’”, comentó James tras la derrota de los Lakers 134-128 ante los Mavericks de Dallas la noche del domingo.

“Me desperté de mi siesta ayer y luego vi esa noticia, y pensé... (expletivo)”, añadió James, y se detuvo varios segundos antes de rematar la idea.

Por ahora, los Lakers, con boleto a los playoffs, se apoyarán en James como su principal anotador y líder en la cancha, teniendo presente que el jugador de 41 años está cerrando su 23ra. temporada en la NBA, un récord.

Y, en efecto, James terminó con 30 puntos y 15 asistencias contra los Mavericks, pero tuvo dificultades en el cuarto periodo después de impulsar una remontada en el segundo. Encestó dos de siete tiros de campo en los últimos 12 minutos y falló ambos tiros libres cuando la desventaja era de ocho con 3:50 por jugar.

“Creo que tenemos que ser conscientes de eso. Creo que es una pregunta válida. Para todos nuestros jugadores, él incluido, queremos ponerlos en posiciones para tener éxito. A ciertos jugadores se les va a pedir que hagan cosas que no han hecho mucho este año”, dijo JJ Redick, el entrenador de Lakers, antes del partido.

Doncic y Reaves, el segundo máximo anotador de Los Ángeles, se lesionaron ambos en una derrota por paliza ante Oklahoma City el jueves.

Por supuesto, Doncic es la pieza central de esa conversación como candidato al Jugador Más Valioso, y terminará la temporada a un partido de los 65 requeridos para ser elegible para ese y otros premios de postemporada.

“Solo sé que va a hacer todo lo que pueda para intentar volver. Hablé con él el viernes, volví a hablar con él (el sábado), volví a hablar con él (el domingo) por la mañana. Va a pasar por todo lo necesario para regresar en algún momento, y nuestro trabajo, otra vez, es alargar la temporada para que ambos puedan volver”, expresó Redick.

Redick habló de un base por comité, un enfoque que se volvió necesario por otra ausencia: Marcus Smart, quien tiene una lesión en el tobillo derecho. Redick incluyó en esa mezcla al hijo de James, Bronny James, junto con Luke Kennard, Nick Smith Jr. y el poco utilizado Kobe Bufkin.

Kennard logró el primer triple-doble de su carrera con 15 puntos, 16 rebotes —máxima cifra personal— y 11 asistencias, pero tuvo una mala noche de tiro contra los Mavericks al acertar cinco de 17. Entre los otros mencionados por Redick, solo Bronny James jugó más de cinco minutos, con cinco puntos en nueve minutos.

“Creo que la simplicidad gana. No es nada demasiado loco. Pero se trata de ser realmente simple con el menú y, con suerte, en los próximos cinco partidos podremos averiguar qué funciona para este grupo. Y eso, obviamente, es prueba y error”, señaló Redick.

La derrota ante Dallas hizo que los Lakers cayeran a un empate en el tercer lugar con Denver en la Conferencia Oeste. Houston, quinto, también podría terminar peleando por la ventaja de local en la primera ronda, en particular con los Lakers tan golpeados.

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FUENTE: AP