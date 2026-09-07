Los hutíes acusan a Arabia Saudí de atacar una prisión en el norte de Yemen y matar a 7 personas

ARCHIVO - Simpatizantes de los hutíes llevan a cabo una manifestación en Saná, Yemen, el 17 de julio de 2026, contra la coalición liderada por Arabia Saudí. La pancarta en árabe dice: "Todas las instalaciones petroleras saudíes son blanco de nuestros misiles y drones". (AP Foto/Osamah Abdulrahman, Archivo) AP

El ataque contra el Centro Correccional Central en la estratégica ciudad de Hazm, en la provincia de Jawf, también dejó al menos siete heridos, incluida una mujer, informó Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud controlado por los hutíes.

El director de la prisión declaró al canal de noticias hutí Al-Masirah que 35 reclusos y una mujer que visitaba a su esposo quedaron atrapados bajo los escombros.

Yemen se sumió en una guerra civil en 2014, cuando los hutíes descendieron desde su bastión del norte y tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a huir hacia el sur y luego al exilio en Arabia Saudí. Al año siguiente, una coalición encabezada por el gobierno saudí entró en la guerra de Yemen, en un intento por restablecer el gobierno.

El canal Al-Masirah emitió 46 segundos de video que, según afirma, muestran las secuelas del ataque del lunes: un edificio derrumbado, con estructuras reducidas a escombros y losas rotas esparcidas por el suelo.

Se vio a varias personas, entre ellas lo que parecían ser equipos de rescate, desplazándose con cuidado sobre los restos, buscando entre las ruinas.

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, acusó a Arabia Saudí de lanzar ataques aéreos y de “cometer masacres” en Jawf, y también de desplegar un dron de reconocimiento y de abastecer a mercenarios con armamento diverso.

“La agresión saudí en curso contra Yemen no quedará sin respuesta ni sin castigo”, advirtió Saree.

El Ministerio de Medios de Arabia Saudí no efectuó comentarios por el momento.

Más tarde el lunes, Saree indicó las fuerzas hutíes derribaron cuatro drones de reconocimiento pertenecientes a Arabia Saudí en las últimas 24 horas, incluido uno que fue detectado el lunes por la mañana en la provincia de Bayda.

Los hutíes hicieron esa afirmación mientras fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente avanzaban en múltiples frentes en Yemen, incluidos los de las provincias de Jawf, Bayda, Dahle y Marib.

Los ataques contra cárceles no han sido infrecuentes durante la guerra.

En 2022, un ataque de la coalición encabezada por Arabia Saudí alcanzó un centro de detención en la provincia norteña de Saada, lo que causó la muerte de al menos 87 prisioneros y dejó otros 266 heridos. Otro ataque en septiembre de 2019 golpeó un centro de detención administrado por los hutíes en la provincia suroccidental de Dhamar, dejando más de 100 fallecidos y decenas de lesionados.

Al menos 150.000 personas han muerto en la guerra civil en Yemen, según estimaciones de la ONU, y en ocasiones ha puesto al país al borde de la hambruna. Un alto el fuego que en gran medida se había mantenido desde 2022 ya se vino abajo.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP