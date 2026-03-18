Los Hawks arrollan 135-120 a los Mavericks y estiran su racha a 11 victorias seguidas

Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, se enfila a encestar superando a Max Christie (00), de los Mavericks de Dallas, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Dallas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Dyson Daniels sumó 19 unidades con nueve de 13 en tiros de campo y Jalen Johnson anotó 17 tantos con 11 rebotes para los Hawks, que con marca de 38-31 están en medio de la lucha por un puesto del play-in.

Atlanta no había ganado al menos 11 partidos seguidos desde que encadenó un récord de la franquicia de 19 victorias consecutivas durante la temporada 2014-2015. Su racha actual está empatada como la cuarta más larga en la historia del equipo.

Daniel Gafford salió desde la banca para liderar a los Mavericks con 24 tantos, P.J. Washington aportó 23 y Cooper Flagg añadió 17.

Los Mavericks han perdido ahora 11 de sus últimos 13 partidos y parecen destinados a la lotería del draft con marca de 23-47.

Onyeka Okongwo, de Atlanta, anotó los primeros 10 puntos del partido y los Hawks nunca estuvieron abajo en el marcador. La pizarra marcaba 67-56 al descanso.

Jonathan Kuminga encestó un tiro de 75 pies en la victoria, la canasta convertida más larga por un jugador de los Hawks en la era del play-by-play y la sexta más larga entre todos los jugadores en la era del play-by-play desde 1997-98, según Elias Sports. La anterior canasta convertida más larga por un jugador de los Hawks había sido un tiro de 63 pies de Jason Terry el 5 de enero de 2000. ___

The Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

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FUENTE: AP