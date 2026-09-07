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Los Giants cortan a Darius Slayton, el veterano con más tiempo en el equipo, a días del kickoff

NUEVA YORK (AP) — Los Giants de Nueva York dejaron en libertad al receptor abierto Darius Slayton el lunes, al desprenderse del jugador con más tiempo en la organización en una transacción realizada aproximadamente una semana antes del inicio de la temporada de la NFL.

ARCHIVO - Darius Slayton (18), receptor de los Giants de Nueva York, se alista para un partido de pretemporada de la NFL contra los Vikings de Minnesota, el 15 de agosto de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo)
ARCHIVO - Darius Slayton (18), receptor de los Giants de Nueva York, se alista para un partido de pretemporada de la NFL contra los Vikings de Minnesota, el 15 de agosto de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo) AP

Slayton fue una selección de quinta ronda en 2019. Tras una cirugía por una lesión en los músculos del torso que lo frenó durante el campamento de entrenamiento, el jugador de 29 años había quedado relegado a funciones con el segundo y el tercer equipo durante la pretemporada.

En medio de rumores de traspaso durante el último mes, antes de que los equipos de la NFL definieran sus plantillas de 53 jugadores, Slayton entró en el roster de los Giants, pero se mostró cauteloso sobre lo que podía ocurrir.

“La verdad es que no le presto demasiada atención. Con el tiempo, mientras más estás en la liga, más la entiendes. Al final del día, controlas lo que puedes controlar y dejas que lo demás caiga donde tenga que caer”, comentó Slayton.

Malik Nabers, Darnell Mooney, Malachi Fields, Odell Beckham Jr. y Braxton Berrios desplazaron a Slayton de un lugar relevante. Slayton disputó 108 partidos de temporada regular y playoffs, con 301 recepciones para 4.527 yardas y 92 touchdowns.

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FUENTE: AP

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