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Los Filis vencen 1-0 a los Marlins con jonrón de Harper y seis entradas sólidas de Nola

MIAMI (AP) — Bryce Harper conectó un jonrón, un doble y un sencillo, Aaron Nola trabajó seis sólidas entradas y los Filis de Filadelfia vencieron 1-0 a los Marlins de Miami la noche del lunes.

Bryce Harper, derecha, de los Filis de Filadelfia, celebra con Adolis Garcia después de batear un jonrón durante la tercera entrada del juego de béisbol en contra de los Marlins de Miami, el lunes 4 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Bryce Harper, derecha, de los Filis de Filadelfia, celebra con Adolis Garcia después de batear un jonrón durante la tercera entrada del juego de béisbol en contra de los Marlins de Miami, el lunes 4 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

El cubano Adolis García tuvo dos hits por los Filis, que ganaron tres de cuatro juegos en Miami y mejoraron a 6-1 bajo el mando del mánager interino Don Mattingly.

Nola (2-3) se recuperó tras dos aperturas consecutivas complicadas, al permitir cinco imparables y ponchar a cinco. El derecho recibió 11 carreras y 13 hits en un total de nueve entradas en sus dos presentaciones previas.

Tanner Banks relevó a Nola y sacó los tres outs en la séptima. Luego el venezolano José Alvarado lanzó una octava perfecta. El cerrador Brad Keller trabajó la novena pese a permitir dos sencillos y consiguió su segundo salvamento.

El receptor de los Filis, Garrett Stubbs, puso fuera a Jakob Marsee en el tercer inning y al dominicano Otto López en el cuarto en intentos de robo de base. Fue la primera vez que Stubbs retiró a dos corredores en una misma jornada.

Harper puso a los Filis en la pizarra con su cuadrangular en el tercer rollo. Conectó un lanzamiento tipo sweeper del abridor de los Marlins, Janson Junk (2-3), que recorrió una distancia estimada de 393 pies y superó la barda por el jardín entre derecho y central para su séptimo cuadrangular.

El receptor novato de los Marlins, Joe Mack, se fue de 3-0 en su debut en las Grandes Ligas. Mack, considerado el quinto mejor prospecto receptor de las Grandes Ligas, fue llamado desde Triple-A el lunes.

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