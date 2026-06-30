Los Diamondbacks vencen 5-4 a los Gigantes y mejoran a 7-0 ante San Francisco en 2026

Compartir en:









El primera base de los Diamondbacks de Arizona, Ildemaro Vargas, derecha, se lanza para tocar a Jung Hoo Lee, izquierda, de los Gigantes de San Francisco, quien fue declarado fuera de la línea durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 29 de junio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los D-backs tienen marca de 7-0 contra los Gigantes en 2026, con cuatro triunfos en Arizona y tres en San Francisco.

El venezolano Eduardo Rodríguez (7-2) permitió apenas una carrera y cinco imparables en siete entradas para continuar una de las mejores temporadas de su carrera. El veterano zurdo ponchó a uno y redujo su efectividad a 2,21 en la campaña.

Los Gigantes perdían 5-2 al comenzar la novena, pero el boricua Heliot Ramos abrió con un jonrón al jardín entre izquierdo y central ante el cerrador Paul Sewald. Bryce Eldridge conectó un sencillo, avanzó a segunda con un rodado y luego anotó con el sencillo de Drew Cavanaugh para recortar la desventaja a 5-4 con un out.

Sewald se recompuso para retirar a Drew Gilbert y a Matt Chapman con elevados dentro del cuadro y conseguir su 19no salvamento en 20 oportunidades.

El dominicano Marte abrió la primera entrada con su 16to jonrón de la temporada, apenas superando la barda del jardín derecho. Fue el hit número 1.182 del tres veces All-Star en sus 10 años con los D-backs, con lo que empató con Paul Goldschmidt en el segundo lugar de más imparables en la historia de la franquicia.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP