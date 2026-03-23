Los cuerpos de africanos se exhumaron y enviaron a Europa para investigaciones. Ahora vuelven a casa

Compartir en:









Los restos de al menos 63 integrantes de las comunidades khoi y san habían sido repatriados desde un museo europeo, como parte de un movimiento más amplio en África para recuperar restos y artefactos que fueron robados o retirados del continente.

Reconocidos ampliamente como los primeros habitantes del sur de África, los khoi y san opusieron resistencia al colonialismo, y muchos fueron asesinados por colonos europeos.

Los restos fueron exhumados entre 1868 y 1924 y fueron donados al Museo Hunterian de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Otros habían estado resguardados en el Museo Iziko, en Sudáfrica, desde la década de 1920.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, quien asistió al entierro de nuevo junto con representantes de museos y líderes tradicionales, señaló que la repatriación se produjo tras negociaciones entre la universidad y el gobierno que comenzaron en 2022.

Ramaphosa afirmó que esto forma parte de los esfuerzos por restaurar la dignidad.

“La venta de restos humanos de pueblos indígenas para su estudio en Europa estaba arraigada en el racismo y se utilizó para impulsar teorías de superioridad racial europea", declaró Ramaphosa. "Fueron exhumados y convertidos en mercancías y especímenes, exhibidos bajo la fría mirada de la seudociencia”.

Manifestó que la mayoría de los países europeos deben hacer más para reconocer la indignidad que sufrieron los africanos a través del colonialismo y considerar el pago de reparaciones a sus antiguas colonias. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP