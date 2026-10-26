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Los Cowboys vencen 38-21 a los Eagles para su quinta derrota consecutiva

FILADELFIA (AP) — Dak Prescott lanzó para 212 yardas y tres touchdowns, dos a CeeDee Lamb, y los Cowboys de Dallas vencieron 38-21 a Filadelfia la noche del lunes para propinarles a los Eagles su quinta derrota consecutiva.

CeeDee Lamb (88), receptor de los Cowboys de Dallas, atrapa un pase de anotación frente a Riq Woolen (2), cornerback de los Eagles de Filadelfia, durante la segunda mitad del juego de la NFL, el lunes 26 de octubre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke)
CeeDee Lamb (88), receptor de los Cowboys de Dallas, atrapa un pase de anotación frente a Riq Woolen (2), cornerback de los Eagles de Filadelfia, durante la segunda mitad del juego de la NFL, el lunes 26 de octubre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Javonte Williams corrió para un máximo de su carrera de 155 yardas y un touchdown, y los Cowboys (3-4) se mantuvieron en la pelea por el título de la NFC Este. Los Giants de Nueva York lideran la división con marca de 4-2-1.

Los Eagles (2-5) se encaminan a una temporada desastrosa con su racha más larga de derrotas desde 2016.

Se espera que el quarterback de Filadelfia, Jalen Hurts, se pierda el resto de la temporada debido a coágulos de sangre en los pulmones. Tanner McKee ofreció pocas señales de que pueda enderezar el rumbo, al completar 23 de 35 pases para 211 yardas, con un touchdown y una intercepción.

Prescott culminó largas series ofensivas con anotaciones que McKee no pudo igualar.

Con Dallas abajo 21-20 hacia el final del tercer cuarto, Lamb atrapó su segunda anotación con un precioso pase bombeado de 16 yardas de Prescott hacia la esquina de la zona de anotación. Dak corrió para la conversión de 2 puntos y puso el marcador 28-21.

Brandon Aubrey conectó goles de campo de 55, 27 y 24 yardas. La última patada amplió la ventaja de Dallas a 31-21. Williams cerró la cuenta y registró el primer juego de 150 yardas por tierra de un jugador de Dallas desde Ezekiel Elliott en 2018 con un TD de 2 yardas. Los Cowboys terminaron con 204 yardas por tierra.

McKee sufrió una intercepción del linebacker DeMarvion Overshown hacia el final del cuarto periodo.

Lurie es miembro del Salón de la Fama de los Eagles

El propietario de los Eagles, Jeffrey Lurie, fue exaltado al Salón de la Fama del equipo.

Lurie compró a los Eagles el 6 de mayo de 1994 y, desde el cambio de siglo, han sido una de las franquicias más destacadas del futbol americano. Los Eagles son uno de tres equipos que han jugado cuatro Super Bowls desde 2004 y han ganado los únicos dos títulos en la historia de la franquicia bajo la propiedad de Lurie. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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