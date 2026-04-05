Los Cavaliers vencen 117-108 a los Pacers y están a un triunfo de amarrar la localía en 1ra ronda

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Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, se alista para embocar una canasta al lado de Jalen Slawson (18), de los Pacers de Indiana, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 5 de abril de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Thomas Bryant aportó 14 unidades y 10 rebotes en su primera titularidad de la temporada con Cleveland, que no tomó su primera ventaja sino hasta el tercer cuarto. Se puso al frente de manera definitiva al inicio del cuarto periodo, 99-96, con un triple de Nae’Qwan Tomlin, y finalmente llegó a estar al frente por 15.

Los Cavaliers (49-29), con boleto asegurado a los playoffs, redujeron a uno su número mágico para asegurar la ventaja de local en la primera ronda, pese a dar descanso a su frontcourt titular: Jarrett Allen, Evan Mobley y Sam Merrill. Mitchell encestó 16 de 27 tiros y terminó con seis rebotes y seis asistencias en 33 minutos.

Cleveland, cuarto en la clasificación, está cuatro juegos por delante de Atlanta en la Conferencia Este con cuatro por disputar. Recibe a los Hawks el miércoles por la noche y luego juega en Atlanta la noche del viernes.

Obi Toppin anotó 21 puntos, su máximo de la temporada, además de ocho rebotes, y Micah Potter registró 21 unidades y 12 rebotes por los Pacers (18-60). El alero con contrato de doble vía Jalen Slawson logró 19 tantos, la mejor cifra de su carrera.

Indiana solo tuvo a nueve jugadores uniformados —y no contó con sus cinco máximos anotadores— después de perder por lesión en su partido anterior el viernes en Charlotte al ala-pívot All-Star Pascal Siakam (esguince de tobillo izquierdo) y al escolta Ben Sheppard (esguince de cadera derecha).

Los Pacers tienen el segundo peor récord de la NBA, un juego por delante de Washington.

FUENTE: AP