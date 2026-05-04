Los Cardenales vencen 6-3 a los Cerveceros; Iván Herrera impulsa tres carreras

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Iván Herrera, bateador designado de los Cardenales de San Luis, celebra después de pegar un doble producgtor de tres carreras durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el lunes 4 de mayo de 206, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Leahy (4-3) ponchó a cinco y dio dos bases por bolas, mientras permitió seis hits. Riley O’Brien sacó los dos últimos outs y consiguió su décimo salvamento de la temporada.

JJ Wetherholt se fue de 4-2 con dos carreras impulsadas, y Masyn Winn añadió una producida y una carrera anotada.

Wetherholt abrió la pizarra con un sencillo al jardín central que remolcó a Winn en la segunda entrada, dándole a los Cardenales una ventaja temprana que nunca cedieron. Herrera amplió la ventaja a 4-0 con un doble con la casa llena en el cuarto episodio.

Los Cerveceros anotaron en la parte alta de la sexta cuando el venezolano Luis Rengifo remolcó a Jake Bauers con un sencillo al jardín izquierdo. Brice Turang conectó su quinto jonrón de la temporada en la novena para acercar a Milwaukee al marcador final de 6-3. Los Cerveceros se fueron de 12-2 con corredores en posición de anotar.

San Luis anotó una carrera en la séptima y otra en la octava entrada. Winn conectó un sencillo impulsor, y Wetherholt remolcó a Victor Scott II con un sencillo en la octava.

Chad Patrick (2-2) cargó con la derrota por los Cerveceros tras permitir cuatro carreras con siete hits en tres entradas y un tercio. Patrick ponchó a cuatro y otorgó tres bases por bolas.

El venezolano Jackson Chourio terminó de 4-4 en su primer juego de regreso a la alineación de los Cerveceros. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP