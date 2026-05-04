americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Cardenales vencen 6-3 a los Cerveceros; Iván Herrera impulsa tres carreras

SAN LUIS (AP) — Kyle Leahy lanzó cinco entradas y un tercio en las que permitió una carrera, el panameño Iván Herrera impulsó tres carreras y los Cardenales de San Luis vencieron 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee la noche del lunes.

Iván Herrera, bateador designado de los Cardenales de San Luis, celebra después de pegar un doble producgtor de tres carreras durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el lunes 4 de mayo de 206, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Iván Herrera, bateador designado de los Cardenales de San Luis, celebra después de pegar un doble producgtor de tres carreras durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el lunes 4 de mayo de 206, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Leahy (4-3) ponchó a cinco y dio dos bases por bolas, mientras permitió seis hits. Riley O’Brien sacó los dos últimos outs y consiguió su décimo salvamento de la temporada.

JJ Wetherholt se fue de 4-2 con dos carreras impulsadas, y Masyn Winn añadió una producida y una carrera anotada.

Wetherholt abrió la pizarra con un sencillo al jardín central que remolcó a Winn en la segunda entrada, dándole a los Cardenales una ventaja temprana que nunca cedieron. Herrera amplió la ventaja a 4-0 con un doble con la casa llena en el cuarto episodio.

Los Cerveceros anotaron en la parte alta de la sexta cuando el venezolano Luis Rengifo remolcó a Jake Bauers con un sencillo al jardín izquierdo. Brice Turang conectó su quinto jonrón de la temporada en la novena para acercar a Milwaukee al marcador final de 6-3. Los Cerveceros se fueron de 12-2 con corredores en posición de anotar.

San Luis anotó una carrera en la séptima y otra en la octava entrada. Winn conectó un sencillo impulsor, y Wetherholt remolcó a Victor Scott II con un sencillo en la octava.

Chad Patrick (2-2) cargó con la derrota por los Cerveceros tras permitir cuatro carreras con siete hits en tres entradas y un tercio. Patrick ponchó a cuatro y otorgó tres bases por bolas.

El venezolano Jackson Chourio terminó de 4-4 en su primer juego de regreso a la alineación de los Cerveceros.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE CUBA NO SE RENDIRÁ TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Díaz-Canel admite que Cuba comerá solo lo que logre producir en medio de la peor crisis alimentaria en décadas

Díaz-Canel admite que Cuba comerá solo lo que logre producir en medio de la peor crisis alimentaria en décadas

🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

ARCHIVO - El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, participa en una ceremonia en conmemoración del aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Seth Wenig, archivo)

Exalcalde de NY Rudy Giuliani se encuentra hospitalizado en estado crítico, dice su portavoz

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter