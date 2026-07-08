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Los Cardenales frenan su pesadilla ante Milwaukee con un triunfo 5-1

SAN LUIS (AP) — Alec Burleson y José Fermín conectaron jonrones, Michael McGreevy lanzó 6 1/3 sólidas entradas y los Cardenales de San Luis rompieron una racha de siete derrotas consecutivas contra Milwaukee con una victoria 5-1 sobre los Cerveceros la noche del miércoles.

Alec Burleson, derecha, de los Cardenales de San Luis, y el receptor de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, izquierda, observan el cuadrangular de dos carreras de Burleson durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 8 de julio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Alec Burleson, derecha, de los Cardenales de San Luis, y el receptor de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, izquierda, observan el cuadrangular de dos carreras de Burleson durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 8 de julio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional, vio frenada su racha de cuatro triunfos seguidos.

McGreevy (4-7) ponchó a seis y permitió cinco hits y una carrera en su cumpleaños número 26. El derecho, en su tercera campaña en las Grandes Ligas, realizó su 18va apertura de la temporada, la mayor cifra de su carrera.

Después de que Masyn Winn, de los Cardenales, pegó un doble abriendo el juego en la primera entrada, Jordan Walker siguió con un doble impulsor y Burleson remolcó a Walker con el tercer doble del episodio.

Walker, quien fue seleccionado al Juego de Estrellas por primera vez en su carrera el sábado, se fue de 4-2 con dos carreras anotadas.

El dominicano Fermín conectó un jonrón solitario de 404 pies hacia el jardín izquierdo-central en la cuarta entrada, ampliando la ventaja a 3-0. Burleson disparó un jonrón ante un cutter de Jared Koenig que recorrió una distancia estimada de 443 pies hacia el jardín derecho en la sexta.

Los Cerveceros descontaron una con un elevado de sacrificio de Cooper Pratt en la séptima entrada.

Kyle Harrison (8-2) permitió cuatro hits y tres carreras en cuatro entradas, ponchando a dos en la derrota. Garrett Mitchell encabezó a los Cerveceros con un sencillo y un doble.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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