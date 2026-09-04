Los Azulejos vencen 9-2 a los Reales con 2 impulsadas de Kirk, Clement y Springer

Compartir en:









Alejandro Kirk, de los Azulejos de Toronto, batea un sencillo productor durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El abridor de los Azulejos, Jameson Taillon, hacía su primera aparición desde el 10 de agosto, cuando fue colocado en la lista de lesionados por tendinitis en el antebrazo derecho. El derecho de 34 años salió del juego por molestias en el codo derecho después de permitir una carrera con dos hits en dos entradas.

El mexicano Kirk y Clement conectaron un doble cada uno entre sus dos imparables, mientras los Azulejos, campeones defensores de la Liga Americana (71-71), regresaron a .500 por primera vez desde que estaban 39-39 el 22 de junio. Estaban 10 juegos por debajo de .500 el 28 de julio. Toronto ganó seis de sus últimos siete partidos.

Joe Mantiply (2-0) se apuntó la victoria como uno de cuatro relevistas de los Azulejos que limitaron a Kansas City a una carrera con cuatro imparables en siete entradas. Michael Lorenzen lanzó las últimas tres entradas y consiguió su primer salvamento.

El abridor de los Reales, Daniel Lynch IV (4-5), tuvo problemas al inicio antes de retirar a los últimos nueve bateadores que enfrentó. Permitió cinco carreras con siete hits en cinco entradas. Dio una base por bolas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP