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Los 49ers siguen invictos con Purdy y McCaffrey sellando el 24-14 ante los Broncos

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Brock Purdy lanzó dos pases de touchdown y Christian McCaffrey corrió para una anotación para guiar a los invictos 49ers de San Francisco a una victoria de 24-14 sobre los Broncos de Denver el domingo.

Aficionados de los 49ers reaccionan con la anotación de George Kittle (85), ala cerrada de San Francisco, en el partido de la NFL en contra de los Broncos de Denver, durante la segunda mitad, el domingo 4 de octubre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Kelley L. Cox)
Aficionados de los 49ers reaccionan con la anotación de George Kittle (85), ala cerrada de San Francisco, en el partido de la NFL en contra de los Broncos de Denver, durante la segunda mitad, el domingo 4 de octubre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Kelley L. Cox) AP

Ambas ofensivas tuvieron dificultades para generar ataque en un día caluroso en el Área de la Bahía, pero los 49ers (4-0) aprovecharon un balón suelto en una patada de despeje de Marvin Mims Jr. para preparar una corta serie ofensiva de touchdown en el tercer cuarto que les dio la ventaja de manera definitiva.

Purdy culminó la serie de 28 yardas con un pase de touchdown de 1 yarda a Deebo Samuel que puso el marcador 10-3 hacia el final del tercer cuarto. Luego condujo una serie de 74 yardas que McCaffrey remató con una carrera de 1 yarda para ampliar la ventaja a 17-6 a mitad del cuarto periodo, después de que los Broncos (2-2) se conformaran con un gol de campo en cuarta y 2.

Bo Nix, quien ha prosperado en situaciones de remontada en los minutos finales, intentó armar otra para Denver con su pase de touchdown de 13 yardas a Jaylen Waddle, que recortó la ventaja de los Niners a 17-14 con una conversión de 2 puntos cuando quedaban 4:05 por jugar.

Pero Purdy sentenció el triunfo con un pase de anotación de 56 yardas a George Kittle cuando faltaban 2:15. Purdy terminó 19 de 30 para 218 yardas y evitó recibir una captura por cuarto partido consecutivo, además de no cometer pérdidas de balón.

A Nix le costó la mayor parte del juego llevar el balón profundo, con el ataque terrestre de Denver incapaz de aflojar a la defensa. Terminó 25 de 42 para 214 yardas y un touchdown.

Lesiones

Broncos: El esquinero Patrick Surtain (tobillo), el esquinero Riley Moss (costillas) y el receptor abierto Pat Bryant (tobillo) salieron lesionados y no regresaron.

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