Los 49ers llegan a Melbourne para histórico juego de la NFL ante Rams

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Se espera que sea el primero de muchos partidos de temporada regular de la NFL ante una base de aficionados australianos en crecimiento.

El contingente viajero de los 49ers, integrado por 200 personas, aterrizó el viernes por la mañana (hora local) tras un vuelo chárter de Qantas de 15 horas y pasará una semana aclimatándose antes de enfrentar a los Rams ante una multitud que se espera llene el MCG.

Los Niners llegaron con sus figuras lesionadas George Kittle y Nick Bosa, quienes regresaron a los entrenamientos y esperan poder jugar el partido. San Francisco no contará con el ala defensiva Sam Okuayinonu, quien se lesionó el pie en un entrenamiento esta semana. Okuayinonu fue descartado para el partido. La temporada pasada sumó tres capturas.

Está previsto que los Rams lleguen el jueves, apenas unas 24 horas antes del partido. El equipo angelino tiene un plan opuesto e intentarán mantenerse lo más cerca posible del huso horario de la costa oeste de Estados Unidos para evitar el desfase horario.

El partido está programado para comenzar el viernes por la mañana en Australia, para que pueda transmitirse por televisión el jueves por la noche en horario estelar en el este de Estados Unidos.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP