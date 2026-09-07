Los 49ers esperan que Nick Bosa juegue el debut de temporada en Australia

ARCHIVO - Nick Bosa (97), ala defensiva de los 49ers de San Francisco, realiza un ejercicio durante el campamento de entrenamiento del equipo de la NFL, el 27 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) AP

Bosa se rompió el ligamento cruzado anterior (ACL, por sus siglas en inglés) de la rodilla derecha el 21 de septiembre de la temporada pasada. Comenzó el campamento de entrenamiento en el roster activo, pero se lo perdió casi todo por tendinitis y dolor en la rodilla. Regresó a los entrenamientos la semana pasada y ahora está listo para disputar el debut el viernes en Australia.

“Va a salir ahí”, les comentó el coordinador defensivo Raheem Morris a los reporteros antes de que el equipo entrenara en el AAMI Park de Melbourne el martes. “Va a estar. No estamos ocultando eso”.

Los 49ers cuentan con que Bosa esté sano esta temporada para ayudar a encender una presión al pasador que terminó última en la NFL con 20 capturas la campaña pasada. Bosa registró al menos nueve capturas en las cinco temporadas en las que no se lesionó en el primer mes, y ha sido uno de los cazamariscales más productivos desde que fue seleccionado como la segunda elección global en 2019.

Bosa ha sido elegido al Pro Bowl en cada una de sus cinco temporadas saludables y ganó el premio AP al Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2022, cuando lideró la liga con 18,5 capturas.

Las 74,5 capturas de Bosa en temporada regular y playoffs son la quinta mayor cifra en la NFL desde que ingresó a la liga en 2019, pese a perderse casi dos temporadas completas. Sus 280 presiones totales ocupan el cuarto lugar en la NFL en ese lapso, según Sportradar.

También se espera que el ala cerrada estrella George Kittle juegue, en su primer partido desde que se rompió el tendón de Aquiles derecho en los playoffs el enero pasado. Volvió a entrenar a finales del mes pasado y está listo para disputar el debut.

“Estoy súper impresionado con cómo se ha visto, considerando la lesión que tuvo y lo rápido que volvió al campo y simplemente lo comprometido que estuvo con su rehabilitación. Ha sido bastante genial ver a Kittle ahí afuera viéndose como él mismo, para mí, viéndose fresco. Cómo le afecte eso el día del partido y cuál sea la carga de trabajo, eso se determinará. Pero a mí me parece que se ve bien. Está practicando a toda velocidad. Está recibiendo muchísimas repeticiones. Así que siento que estamos en buena forma”, dijo el coordinador ofensivo Klay Kubiak.

Kittle es dos veces All-Pro y siete veces Pro Bowler, y es una pieza clave del ataque de San Francisco como amenaza por pase y como bloqueador en el juego terrestre. La temporada pasada tuvo 57 recepciones para 628 yardas por aire y siete touchdowns.

49ers guardan silencio sobre el guardia izquierdo titular

La gran incertidumbre sobre la alineación de San Francisco para el debut está en la posición de guardia izquierdo, donde varios jugadores han ido rotando con los titulares en el campamento de entrenamiento mientras el equipo esperaba que alguien se adueñara del puesto.

Los principales candidatos ahora parecen ser el novato Carver Willis y el jugador de segundo año Connor Colby, pero Kubiak no quiso decir quién se llevaría la titularidad. También señaló que podría haber una rotación en esa posición.

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FUENTE: AP