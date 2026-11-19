El linebacker medio de los 49ers de San Francisco, Fred Warner, habla en una conferencia de prensa después de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders de Las Vegas en Santa Clara, California, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Foto AP/Kelley L. Cox) AP

Morris exageraba los efectos de la altitud en la Academia de la Fuerza Aérea, que está a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Las instalaciones de los 49ers en Santa Clara, California, están justo al nivel del mar. San Francisco optó por entrenar en Colorado esta semana a fin de prepararse para el partido del domingo por la noche contra Minnesota en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde la elevación es unos 40 metros mayor que la de la Academia de la Fuerza Aérea.

Los Vikings eligieron entrenar en Minnesota en lugar de hacer un intento por adaptarse a la altitud con anticipación.

“No se verá el efecto, obviamente, durante el partido, pero sin duda es bueno venir aquí y acostumbrarse”, señaló Morris.

Históricamente, los 49ers han ajustado su calendario para tener en cuenta dónde se juegan los partidos. Entrenaron en la Academia de la Fuerza Aérea hace cuatro años con el objetivo de prepararse para un encuentro en Ciudad de México contra Arizona, y pasaron una semana en Melbourne, Australia, antes de abrir esta temporada contra los Rams de Los Ángeles, que volaron apenas poco antes del encuentro.

San Francisco aplastó a los Rams por 27-7 y se vio más adaptado a la diferencia horaria de 19 horas.

“Una cosa que sé de nuestra organización y que realmente respeto es que todos, de arriba abajo, harán lo que sea para intentar ayudarnos a aclimatarnos a cualquier adversidad o a las cosas que tengamos que enfrentar durante la semana”, manifestó el corredor Christian McCaffrey, quien asistió a la secundaria en Highlands Ranch, Colorado, 65 kilómetros al norte de la Academia de la Fuerza Aérea.

“Así que, si vamos a jugar en altitud, venir aquí y aclimatarnos es parte de eso. Lo agradezco”.

Los 49ers llegaron a Colorado el domingo por la noche después de jugar en Dallas y entrenaron a media velocidad el miércoles.

“Creo que ha sido bueno estar aquí entrenando y hacer algunos trabajos, e incluso simplemente tener reuniones y vivir aquí durante una semana”, dijo el quarterback Brock Purdy. “Ha sido algo real a lo que hemos tenido que adaptarnos, y me alegra que estemos aquí. Creo que sin duda es la decisión correcta”.

Evans y Greenlaw entrenan

El receptor abierto Mike Evans (tendinitis aquílea) y el linebacker Dre Greenlaw (cuello) regresaron a los entrenamientos el jueves después de no participar el miércoles.

Fue la primera práctica de Evans desde el 19 de octubre, cuando salió de un encuentro —victoria sobre Washington. Se ha perdido los últimos tres partidos.

“Me parece que se vio genial”, afirmó Purdy. “Se vio como el buen viejo Mike, por lo que le he estado lanzando todo el año. Obviamente, eso me anima muchísimo. Voy a volver, ver la película, ver todo. Pero mi impresión inicial fue que se vio genial ahí afuera”.

Evans trabajó por separado al inicio de la sesión del jueves y luego participó en ejercicios con el grupo de receptores. Los cornerbacks Renardo Green (espalda) y Upton Stout (hombro); los safeties Ji’Ayir Brown (tobillo) y Siran Neal (pie), así como el ala defensiva Khalid Kareem (tobillo) participaron en la parte abierta del entrenamiento.

El único jugador que no estuvo uniformado fue el quarterback suplente Mac Jones, quien no participó por una enfermedad.

Warner celebra cumpleaños

El linebacker Fred Warner cumplió 30 años el jueves y, según el ala cerrada George Kittle, sus compañeros lo ayudaron a “celebrar”.

“Le dimos una paliza antes de la práctica, así que hoy no tuvo muchas repeticiones”, bromeó Kittle.

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FUENTE: AP