Localizan sin vida a periodista en el sur de México

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La Fiscalía del estado de Guerrero informó el domingo que el cuerpo de Flores Salado fue hallado la noche del sábado y que el caso es investigado como un “homicidio calificado”.

Flores Salado colaboraba desde hace varios años con el medio mexicano Enfoque Informativo, cubriendo noticias de seguridad, derechos humanos, desapariciones y problemáticas sociales en el puerto. También formaba parte del colectivo denominado “Prensa Rosa”, integrado por periodistas de la comunidad LGBTQ+.

Enfoque Informativo emitió un comunicado en el que condenó los hechos y aseguró que la muerte de Flores Salado constituye un “ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada”.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Artículo 19, organizaciones internacionales que defienden los derechos de los periodistas, informaron en sus cuentas de X que documentaron el caso.

El pasado 22 de julio fue asesinado a balazos el periodista mexicano Francisco Leyva Aguilar en una localidad del estado sureño de Oaxaca. Su muerte ocurrió seis días después del homicidio del comunicador y abogado Josué Martínez en el estado de Puebla, en el centro del país.

Previamente habían sido asesinados otros tres periodistas en el estado de Veracruz, en el Golfo de México, entre ellos Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, cuyo cuerpo fue localizado calcinado después de ser secuestrada.

FUENTE: AP