Localizan sano y salvo a sacerdote católico que desapareció en el noroeste de México

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Morales Topete, párroco de la iglesia de Cristo Resucitado, fue encontrado “sano y salvo” en Culiacán, capital de Sinaloa, dijo en su cuenta de X la Secretaría de Seguridad Pública estatal sin ofrecer más detalles de cómo y dónde fue localizado.

Las fuerzas de seguridad se trasladaron a la parroquia de Cristo Resucitado de la colonia La Campiña de Culiacán, donde labora Morales Topete, para dar seguimiento a las labores de investigación, informó la Secretaría de Seguridad estatal.

El religioso, de 67 años, desapareció la tarde del sábado tras asistir a una consulta médica en la barriada de clase alta de Montebello, ubicada en periferia de Culiacán, y no retornó a su iglesia donde lo esperaban para oficiar una misa, lo que activó las alarmas de sus familiares que denunciaron su desaparición en la Fiscalía de Sinaloa.

La ciudad de Culiacán, de más de un millón de habitantes, se ha convertido desde septiembre de 2024 en el epicentro de la cruenta disputa que mantienen la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos del exlíder condenado del cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, y la que integran los seguidores del histórico capo detenido Ismael “El Mayo” Zambada.

La disputa se inició luego de la detención de Zambada en Texas en julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió que le tendió una trampa para trasladarlo en avión a Estados Unidos. Ambos permanecen detenidos mientras enfrentan un proceso judicial.

Los religiosos mexicanos no han escapado a la violencia que azota vastas regiones de México. Hace siete meses fue localizado sin vida en el estado sureño de Chiapas el sacerdote Juan Manuel Zavala, párroco del municipio de Ocotepec.

De acuerdo con datos del Centro Católico Multimedial, que lleva registro de las agresiones a religiosos, diez sacerdotes fueron asesinados en México de 2019 a 2024, un periodo en el que también contabilizaron 900 extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia católica, así como otro tipo de agresiones. FUENTE: AP