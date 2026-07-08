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Localizan a ocho personas sin vida en una región del sur de México azotada por los cárteles

TAPACHULA, México (AP) — Las autoridades mexicanas localizaron el miércoles a ocho personas sin vida en una región del sur de México azotada por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que mantienen una encarnizada lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes.

La Fiscalía del sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, informó que en la localidad de El Bosque fueron hallados los cuerpos de seis hombres y dos mujeres.

Según las autoridades, el multihomicidio estaría relacionado con la disputa por la “venta de drogas al menudeo entre bandas locales que operan en la región”, dijo la fiscalía en un comunicado.

Por años en el estado de Chiapas se han registrado asesinatos masivos. Uno de los hechos más recientes ocurrió en diciembre pasado cuando miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron dos bares en la localidad de Villaflores y secuestraron a ocho personas que aparecieron sin vida días después en el municipio cercano de Cintalapa, colindante con el también sureño estado de Oaxaca.

Otro episodio tuvo lugar en junio de 2024 cuando fueron localizados los cadáveres de 19 personas en la caja de un camión de volteo en el municipio de La Concordia.

Para hacer frente a las organizaciones criminales, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, creó tras asumir el gobierno en diciembre de 2024 la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, un grupo policial élite que acumula decenas de denuncias de abusos.

Según las autoridades, la activación del grupo élite ha contribuido a la reducción de los homicidios y los enfrentamientos entre delincuentes y las fuerzas de seguridad.

FUENTE: AP

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