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Localizan muerto a diputado oficialista en una carretera del oriente de México

XALAPA, México (AP) — Un diputado federal del partido gobernante Morena fue localizado sin vida el viernes dentro de un vehículo en una carretera del estado oriental de Veracruz, en el Golfo de México, donde ha recrudecido la violencia por las pugnas entre grupos criminales.

El hallazgo del cuerpo del congresista Zenyazen Escobar García fue confirmado por la fiscal de Veracruz, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien indicó a la prensa que el hecho ocurrió en las cercanías de la localidad de La Gloria, municipio Puente Nacional, en la región central del estado.

Jiménez Aguirre evitó confirmar si el legislador fue víctima de un homicidio y sólo señaló que la investigación se encontraba en etapa inicial.

La muerte del político ocurre a un mes y medio del homicidio del alcalde del municipio central de Temoac, Valentín Lavín Romero, quien fue asesinado a tiros en su oficina.

Lavín Romero fue baleado por dos hombres en la sede de la alcaldía de Temoac, en el estado de Morelos, que está a unos 136 kilómetros (84 millas) al sur de la capital mexicana.

El cuerpo tiroteado de Escobar García, de 42 años, fue hallado por policías estatales dentro de un vehículo color negro a un lado de una carretera federal 140 del estado de Veracruz. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el diputado presenta al menos un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Escobar García era originario de la localidad de Río Blanco, estado de Veracruz, y fue secretario de Educación durante la administración del exgobernador oficialista Cuitláhuac García Jiménez.

Tras dejar el cargo en la gobernación compitió en las elecciones generales de 2024 y fue electo diputado federal por Morena.

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, anunció que la Fiscalía General de la República atraerá el caso para reforzar la investigación y añadió que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Ahued dijo que, de manera preliminar, las autoridades no consideran que se trate de un atentado debido a que el vehículo se encontraba en un acotamiento y, según señaló, no presentaba mayores huellas de violencia. Sin embargo, aclaró que las circunstancias deberán establecerse mediante la investigación.

En México los políticos locales frecuentemente son víctimas de la violencia política y del crimen organizado. En noviembre de 2025 el país fue sacudido por el asesinato a tiros del popular político Carlos Manzo, alcalde del municipio Uruapan, en el estado occidental de Michoacán.

En los últimos dos años han sido asesinados diez alcaldes, tres de ellos en el estado sureño de Guerrero, uno de los más violentos de México.

FUENTE: AP

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