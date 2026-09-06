Localizan a 26 pescadores ecuatorianos tras intercepción de EEUU a un barco en el Pacífico

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El “María Candelaria” es la cuarta embarcación sometida en los últimos 10 días de operaciones estadounidenses confirmadas por el Comando Sur en el Pacífico, en coordinación con las autoridades ecuatorianas.

Los tripulantes fueron trasladados al puerto de la ciudad de Manta, donde dos de ellos recibieron atención “prioritaria ” por problemas de salud preexistentes, mientras los demás continúan en una unidad guardacostas de la Armada, señaló la institución naval en un comunicado.

También fueron localizados ocho pescadores del “Conquista II”, después de que sus familiares exigían información sobre su paradero. Los hombres “se alejaron de la embarcación” a bordo de cuatro pangas —pequeños botes rústicos— mientras las fuerzas estadounidenses llevaban a cabo una intervención marítima del miércoles, indicó la Armada en otro comunicado.

Los cuatro barcos interceptados —incluidos el “OM2” y “Los Tres Hermanos”— funcionaban como “estación de reabastecimiento flotante para múltiples embarcaciones en apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas”, aseguró el Comando Sur en publicaciones en la red social X.

Todas las embarcaciones fueron vinculadas a “Los Choneros”, designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

A través del Ministerio de Defensa, el gobierno ecuatoriano ha ratificado esa versión, aunque los pescadores, familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos rechazan las acusaciones.

César Mero, familiar de unos de los pescadores del “María Candelaria”, declaró el domingo que “el barco no cargaba absolutamente nada” y reclamó que son bombardeados “sin ninguna evidencia”. Estos casos se suman a los de otras tres embarcaciones, cuyos tripulantes aseguran que fueron interceptados por fuerzas estadounidenses este año. En el caso del “Fiorella”, ocho pescadores continúan desaparecidos desde enero. Los otros volvieron al país tras ser enviados a El Salvador. FUENTE: AP