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LO ÚLTIMO: Unicef envía 47 toneladas de suministros de salud, agua y educación a Venezuela

LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Seis días después de los dos devastadores terremotos consecutivos en Venezuela, centenares de rescatistas de ese país y de otras naciones trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

Los residentes buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Los residentes buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Unicef envía ayuda humanitaria

Un cargamento de 47 toneladas métricas con suministros de salud, agua y educación procedente de las reservas de la Unión Europea llegará a Venezuela y se espera más ayuda en los próximos días, anuncia Unicef.

El cargamento incluye kits de emergencia para atención médica urgente, suministros para partos seguros, cuidado del recién nacido y prevención y tratamiento de enfermedades; suministros para la purificación y almacenamiento de agua y tiendas de campaña, entre otros elementos.

“Las familias de los estados afectados necesitan urgentemente agua potable y acceso a atención médica. Muchas duermen a la intemperie, temerosas de las réplicas. Estos suministros nos ayudarán a brindar a los niños y a las familias lo que más necesitan ahora: atención médica, agua potable y espacios seguros”, declaró Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

Unicef estima que 680.000 niños necesitan asistencia humanitaria en los estados afectados por los terremotos.

España eleva a 19 los fallecidos de ese país en los sismos

El ministro de Asuntos Exteriores de España eleva a 19 el número de españoles fallecidos en los terremotos, además de 131 desaparecidos y 12 localizados bajo los escombros. Asimismo, anuncia que un hospital de campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo partirá el miércoles de Madrid con destino a Venezuela.

FUENTE: AP

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