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LO ÚLTIMO: Nuevo temblor en Venezuela mientras continúan los rescates

LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Una fuerte réplica de los devastadores terremotos de la semana pasada sacudió Venezuela la mañana del lunes e hizo temblar edificios mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

Un niño duerme a la intemperie, frente a casas dañadas por el terremoto en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)
Un niño duerme a la intemperie, frente a casas dañadas por el terremoto en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

El nuevo sismo se produjo a unos 30 kilómetros de La Guaira, en la costa norte de Venezuela, a las 7.01 hora local (11.01 GMT) con una magnitud de 4,6 y una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Nuevo temblor en Venezuela mientras continúan los rescates

Un nuevo sismo sacude la región centro costera de Venezuela, el más reciente de una serie de réplicas luego de los dos terremotos del 24 de junio.

“Aquí estamos otra vez en la calle, no sé cuándo vamos a tener un momento de verdadera tranquilidad”, dijo a The Associated Press Concepción Hernández, un ama de casa de 51 años, que evacuó junto a su esposo un edificio en la barriada Los Palos Grandes de Caracas.

“Somos bendecidos, nuestro edificio resistió otra vez, salimos sin problema. La mayoría de los vecinos ya regresó a su casa”, agregó Hernández.

De momento no ha habido reportes de daños o víctimas.

EEUU amplía ayuda a Venezuela

El Departamento de Estado estadounidense informa que “en respuesta a las necesidades urgentes identificadas por los equipos de primera intervención estadounidenses sobre el terreno, Estados Unidos ha incrementado su compromiso financiero para esta respuesta vital a más de 300 millones de dólares”.

Los fondos están destinados a organizaciones asociadas, financiación bilateral y al fondo común para los países de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

China promete 14,7 millones de dólares en ayuda humanitaria

China anuncia que proporcionará 100 millones de yuanes (14,7 millones de dólares) en ayuda humanitaria para las víctimas de los terremotos en Venezuela. Esta ayuda se suma a una cantidad no especificada de asistencia en efectivo enviada previamente a Venezuela, declara Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Ocho ciudadanos chinos han fallecido a causa de los terremotos, según informaron medios de comunicación chinos.

FUENTE: AP

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