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LO ÚLTIMO: Abren centros de votación para elecciones de Brasil en las que Lula busca cuarto mandato

SAO PAULO (AP) — Los brasileños votan el domingo en unas elecciones cruciales para el futuro político de América Latina entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el aliado de Estados Unidos, el senador Flávio Bolsonaro.

Electores hacen fila en un centro de votación durante las elecciones generales en Río de Janeiro, el domingo 4 de octubre de 2026. (Foto AP/Bruna Prado)
Electores hacen fila en un centro de votación durante las elecciones generales en Río de Janeiro, el domingo 4 de octubre de 2026. (Foto AP/Bruna Prado) AP

Lula, de 80 años y figura dominante en la izquierda de Brasil, busca un cuarto mandato no consecutivo. Su principal adversario es uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, a quien venció en una reñida segunda vuelta en 2022 después de su resurgimiento político tras ser encarcelado por corrupción.

Si ninguno alcanza la mayoría de los votos se celebrará una segunda vuelta el 25 de octubre. La diferencia entre una victoria directa de Lula o Bolsonaro, de 45 años, y una segunda vuelta dependería del apoyo que reciban otros cuatro contendientes que en conjunto podrían obtener menos del 10% del total de los votos, según sondeos.

Aquí los más recientes acontecimientos de la jornada:

Abren los centros de votación

Los centros de votación abrieron el domingo a las 8.00 de la mañana local en el Distrito Federal y en los estados bajo el huso horario de Brasilia. En otros estados como Mato Grosso y gran parte del Amazonas ya habían abierto una hora antes. En 11 ciudades del estado de Amazonas y en Acre, el estado en la frontera con Bolivia y Perú, abrieron dos horas antes.

Casi 159 millones de ciudadanos están convocados a las urnas en más de 94.000 centros de votación distribuidos en todo el país y en el exterior.

FUENTE: AP

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