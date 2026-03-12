Lo que necesita saber sobre los planes de pago y cobros de préstamos estudiantiles en EEUU

En esta foto del 13 de junio de 2017, estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de Houston recorren el campus en una jornada de orientación, en Houston. (Elizabeth Conley/Houston Chronicle vía AP, archivo) AP

La “Gran y hermosa ley” del presidente Donald Trump introdujo nuevos límites de crédito para graduados y planteó desafíos al programa Condonación de Préstamos por Servicio Público. Si bien varios de los cambios para quienes tienen préstamos estudiantiles entrarán en vigor este verano, otras preguntas fundamentales siguen sin resolverse.

Más de 5 millones de estadounidenses se encontraban en mora con sus préstamos estudiantiles federales hasta septiembre, según el Departamento de Educación. Millones están en mora en los pagos de sus préstamos y en riesgo de caer en impago este año.

Los prestatarios “genuinamente tienen dificultades para pagar sus préstamos, y el que luego se enterasen de que el gobierno los está encareciendo y elimina algunas de las herramientas y recursos que ayudan a la gente a poder pagarlos es realmente… es algo que genera pánico”, lamentó Winston Berkman-Breen, director jurídico de Protect Borrowers, un grupo de defensa de deudores.

El mes pasado, el Departamento de Educación anunció que retrasaría los cobros involuntarios para aquellos deudores de préstamos estudiantiles en situación de impago hasta que el departamento finalice sus nuevos planes de pago. La fecha para esto aún no está clara.

Si usted es deudor de préstamos estudiantiles, a continuación presentamos algunos aspectos clave que le conviene saber:

El Plan de Pago para una Educación de Calidad (SAVE, por sus siglas en inglés) era un plan de pago con algunas de las condiciones más flexibles de la historia. Poco después de su lanzamiento fue impugnado en los tribunales, lo que dejó en el limbo a millones de deudores de préstamos estudiantiles. Recientemente, el Tribunal Federal de Apelaciones para el 8vo Circuito ordenó la finalización oficial del plan SAVE. Aún no se determina qué depara el futuro a los prestatarios inscritos en este plan de pago.

“Siete millones y medio de prestatarios que actualmente están inscritos en el SAVE necesitan cambiarse a otro plan”, agregó Berkman-Breen.

Se prevé que el Departamento de Educación desarrolle un plan para que los deudores hagan la transición desde el plan SAVE, pero deben ser proactivos para inscribirse en otros planes de pago, refirió Kate Wood, experta en préstamos de NerdWallet, una empresa de finanzas personales.

Si usted desea inscribirse en un plan de pagos con base en sus ingresos

Los prestatarios pueden solicitar los siguientes planes con base en sus ingresos: el Plan de Pago Basado en Ingresos, el Plan de Pago Según Gane, y el Plan de Pago Contingente al Ingreso.

“Todos tienen criterios similares y funcionan de manera similar: su pago se establece como un porcentaje de sus ingresos, no de la cantidad que debe, por lo que suele ser un pago más bajo”, explicó Berkman-Breen.

El monto del pago en los planes basados en los ingresos es un porcentaje de sus ingresos discrecionales, y dicho porcentaje varía según el plan. Dado que muchas personas necesitan cambiar de plan, algunas solicitudes para planes de pago con base en los ingresos podrían tardar más en ser procesadas, señaló Jill Desjean, directora de análisis de políticas de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes.

Averigüe qué plan de pago puede ser el más adecuado para usted al ingresar al simulador de préstamos del sitio del Departamento de Educación.

Si trabaja para obtener la Condonación de Préstamos por Servicio Público

Aún no hay cambios en el Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés). El año pasado, el gobierno de Trump anunció planes para cambiar los requisitos de elegibilidad para las organizaciones sin fines de lucro participantes.

La política busca descalificar a los trabajadores de organizaciones sin fines de lucro si se considera que su trabajo tiene un “propósito ilegal sustancial”. El gobierno de Trump manifestó que es necesario impedir que los infractores de la ley tengan acceso al dinero de los contribuyentes, mientras que los críticos sostienen que convierte al programa en una herramienta de represalia política.

La propuesta establece que las actividades ilegales incluyen el tráfico o la “castración química” de menores, la inmigración ilegal y el apoyo a organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida podría excluir a algunos maestros, médicos y otros empleados públicos de la condonación de préstamos federales.

“Esto es algo que obviamente resulta muy estresante, muy angustiante para mucha gente, pero dado que no sabemos exactamente cómo se aplicará ni cómo se van a definir estos términos, no es algo para lo que se pueda planificar con antelación por ahora”, explicó Wood.

Si bien esta política ya está siendo impugnada por 20 estados gobernados por demócratas, se prevé que entre en vigor en julio. Mientras tanto, Wood recomienda que los prestatarios inscritos en el programa PSLF no dejen de realizar sus pagos.

Si sus préstamos estudiantiles están en situación de impago

Los cobros involuntarios de préstamos estudiantiles federales permanecerán suspendidos. El gobierno de Trump anunció este mes que retrasa sus planes de retener el pago a los deudores de préstamos estudiantiles que incumplan con sus pagos.

A los deudores de préstamos estudiantiles federales se les puede embargar el salario y retener sus reembolsos de impuestos federales si incumplen con los pagos de sus préstamos. Se considera que un prestatario está en situación de impago cuando tiene al menos 270 días de retraso en sus pagos.

Si sus préstamos estudiantiles están en impago, contacte a la entidad crediticia para solicitar un programa de rehabilitación.

“Básicamente, ellos ofrecen un plan de pago en el que usted realiza pagos reducidos”, agregó Wood. “Después de cinco pagos exitosos en ese plan de rehabilitación, el embargo de salario cesará”.

Si planea cursar estudios de posgrado

La “Gran y hermosa ley” de Trump ha modificado la cantidad que los estudiantes de posgrado pueden solicitar a través de préstamos federales. Anteriormente, esos estudiantes podían pedir prestado hasta cubrir el costo total de su titulación. No obstante, las nuevas reglas limitan el monto con base en si el programa se considera de posgrado académico o título profesional. Wood indicó que, si usted va a iniciar un nuevo programa y solicita un préstamo después del 1 de julio, estará sujeto a los nuevos límites de préstamos.

Bajo el nuevo plan, los estudiantes de programas profesionales podrán solicitar préstamos de hasta 50.000 dólares al año, y hasta por 200.000 dólares en total.

Otros estudiantes de posgrado, como los de enfermería y fisioterapia, tendrán un límite de 20.500 dólares al año y hasta 100.000 dólares en total.

El Departamento de Educación define las siguientes áreas como programas profesionales: farmacia, odontología, medicina veterinaria, quiropráctica, derecho, medicina, optometría, osteopatía, podología y teología.

Si usted desea consolidar su préstamo

La solicitud en línea para la consolidación de préstamos está disponible en el sitio web studentaid.gov/loan-consolidation. Si usted tiene varios préstamos estudiantiles federales, puede combinarlos en uno solo con una tasa de interés fija y un solo pago mensual.

El proceso de consolidación suele completarse en unos 60 días. Usted sólo puede consolidar sus préstamos una vez.

