Los cuatro candidatos a la presidencia de la FIFA, de izquierda arriba a derecha abajo: Gianni Infantino, Kohzo Tashima, Philippe Diallo y Ramón Vega. (AP Foto/Keystone vía AP) AP

Gianni Infantino tiene el peso de la historia de su lado al intentar extender hasta 2031 su presidencia de 11 años del organismo rector del fútbol, con un plazo límite a la medianoche del miércoles en Zúrich (23:00 GMT) para que los aspirantes se inscriban en la contienda.

Se esperaba que Infantino se postulara sin oposición hasta que una reacción global, desatada en julio por reportes de prensa sobre su plan reservado de vender participaciones del Mundial a inversores privados, cambió el panorama. La votación del 18 de marzo se está convirtiendo ahora en una contienda a tres bandas entre Infantino y aspirantes de Francia y Japón .

Gianni Infantino: El abogado suizo-italiano de 56 años se convirtió en presidente de la FIFA en 2016, en sustitución de Joseph Blatter, quien renunció tras un escándalo de corrupción. Bajo su liderazgo, la FIFA amplió el Mundial masculino de 32 a 48 selecciones, incorporó las revisiones de video del VAR al torneo y aumentó los fondos de desarrollo para las federaciones miembro. Avanzaba sin sobresaltos hacia una tercera reelección consecutiva hasta que su ahora descartado Plan FIFA Forward Enterprise provocó que decenas de federaciones nacionales, en su mayoría europeas, retiraran su apoyo.

Kohzo Tashima: Cumple 69 años el sábado. Exjugador internacional de Japón, más tarde entrenó a selecciones juveniles. En la federación japonesa de fútbol ha sido secretario general, presidente y ahora presidente honorario. Desde 2015, las federaciones asiáticas lo eligieron como uno de sus representantes en el comité directivo de la FIFA.

Philippe Diallo: Presidente de la Federación Francesa de Fútbol desde 2023. Es un veterano administrador deportivo, aunque un recién llegado a la política internacional del fútbol. Fue elegido en abril de 2023 para el comité ejecutivo del organismo europeo UEFA. Hasta esta crisis se le consideraba leal a Infantino.

Ramón Vega: Exjugador de Suiza y Tottenham, de 55 años, que ha manifestado que quiere ser candidato por cuarta elección consecutiva de la FIFA. Vega no obtuvo los avales necesarios para figurar en la papeleta en sus intentos anteriores, y no está claro si esta vez los tiene.

¿Qué está en juego?

En el núcleo de la elección está cómo la FIFA gobierna el mundo del fútbol en un momento en que los intereses comerciales desempeñan un papel cada vez mayor en el deporte.

Infantino se ha convertido cada vez más en un jefe ejecutivo que impulsa la creación de nuevas competiciones de la FIFA, más grandes y más lucrativas, para selecciones y clubes, con poca o ninguna consulta. Los Mundiales se hicieron más grandes y más rentables —dirigiendo cada vez más dinero a los votantes de la FIFA—, pero fracasó el intento de disputarlos cada dos años en lugar de cada cuatro.

Organismos continentales como la UEFA han visto el expansionismo de Infantino como una amenaza para sus torneos, como la Liga de Campeones y el Campeonato Europeo.

Dirigentes del fútbol en Asia, Europa y Norteamérica quedaron desconcertados y furiosos por el plan FFE, que calificaron como un engaño de Infantino que rompía la confianza. Según el plan, inversores encabezados por Joshua Kushner —hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump— pagarían 4.200 millones de dólares por una participación superior al 20% en FFE. Eso financiaría pagos de 20 millones de dólares a cada uno de los 211 miembros que, en la práctica, son propietarios de la FIFA.

El plan también reavivó la inquietud por el hecho de que Infantino vulnerara la neutralidad política estatutaria de la FIFA al alinearse unilateralmente con Trump: otorgarle el Premio de la Paz de la FIFA, alquilar una oficina en la Trump Tower de Manhattan y no aplicar una suspensión obligatoria por tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun en una controversia sin precedentes en un Mundial.

Infantino, quien se ha disculpado por la forma en que se presentó el plan FFE, aún cuenta con un amplio respaldo entre federaciones fuera de Europa, incluidas las de América Latina y África, que se han beneficiado de más dinero de desarrollo procedente de la FIFA. Ha prometido usar las reservas de la FIFA para aumentar de manera significativa el dinero que reciben las federaciones nacionales hasta 25 millones de dólares entre 2027 y 2030.

¿Cómo funciona el proceso electoral?

Los candidatos a la presidencia de la FIFA debían presentar su solicitud antes de la medianoche del miércoles en Zúrich (23:00 GMT), con apoyo por escrito de al menos cinco de las 211 federaciones miembro.

También deben haber tenido un “papel activo” en el fútbol —“como jugador o como dirigente dentro de la FIFA, una confederación o una asociación”, señalan los Reglamentos de Gobernanza de la FIFA— durante dos de los últimos cinco años.

Las candidaturas se presentan ante un panel electoral de tres personas designado por la FIFA: el contable suizo Bruno Chiomento, el experto en gobernanza Chris Mihm de Estados Unidos y la dirigente deportiva jamaicana Molly Rhone.

El panel tiene hasta el 18 de febrero para confirmar qué candidatos superaron las comprobaciones de elegibilidad e integridad y avanzan a una votación secreta el 18 de marzo en Rabat, Marruecos. Las decisiones del panel pueden apelarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza.

El calendario de la FIFA podría coincidir con intentos previstos de demócratas recién fortalecidos en el Congreso de Estados Unidos para citar a Infantino a una audiencia.

Mientras tanto, la UEFA ha pedido a tribunales de Estados Unidos que autoricen la obtención de pruebas para una posible denuncia penal contra Infantino en Suiza.

La FIFA ha acusado a la UEFA de una “campaña de difamación”.

¿Cuántos votos se necesitan para ganar?

Infantino necesita el apoyo de 106 de los 211 miembros para ganar la reelección. Un recuento de AP muestra que actualmente tiene 105, según anuncios de federaciones miembro en los últimos meses. Más de 50 federaciones no han anunciado una postura.

Aunque 50 países han declarado su oposición a Infantino, solo un puñado ha respaldado públicamente a alguno de los aspirantes, aunque es probable que eso cambie en las próximas semanas.

En una elección con tres candidatos, se necesitan votos de dos tercios de los miembros con derecho a voto para ganar en la primera ronda.

En la segunda ronda, el candidato con menos votos queda eliminado y luego bastará una mayoría simple para ganar.

Está previsto que sea apenas la tercera vez en los últimos 50 años que un presidente en funciones de la FIFA tenga un rival en la papeleta.

En 2002 y 2015, Blatter ganó con holgura en cada ocasión frente a un único oponente, en medio de acusaciones de mala gestión que alimentaron la furia de gran parte de Europa contra el dirigente suizo de una FIFA cuya reputación quedó gravemente dañada. ¿Cuál es el trabajo del presidente de la FIFA? El requisito estatutario es “fomentar una imagen positiva de la FIFA”, proteger su dirección estratégica y sus políticas “según se definan” por el Consejo rector de 37 miembros que preside el presidente. También debe presidir su Congreso anual, aunque no siempre a tiempo.

El presidente de la FIFA también debe “mantener y desarrollar buenas relaciones” con los organismos continentales, las federaciones miembro, “los organismos políticos y las organizaciones internacionales”.

Esas funciones incluyen trabajar con los líderes de los países anfitriones del Mundial, lo que durante la presidencia de Infantino ha significado tratar con Vladimir Putin en Rusia, Trump en Estados Unidos y el príncipe heredero Mohammed bin Salman en Arabia Saudí.

Infantino ha elogiado efusivamente a ambos hombres y, mucho más que Blatter, ha asistido —y claramente disfrutado— de eventos como reuniones del G20, el Foro Económico Mundial en Davos y conferencias económicas respaldadas por Arabia Saudí, anfitriona del Mundial masculino de 2034.

“Es como una monarquía en la que intentas acercarte lo más posible al rey para conseguir influencia en tu decisión”, afirmó Alex Phillips, antiguo colega de Infantino durante muchos años en la UEFA y la FIFA, el martes en una conferencia de fútbol en Bruselas.

Infantino ganó cerca de 6 millones de dólares el año pasado a los tipos de cambio actuales, además de gastos de vivienda y el uso de un jet privado vinculado al patrocinio de Qatar Airways del Mundial.

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FUENTE: AP