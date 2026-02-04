Lo que establece el derecho internacional sobre atacar instalaciones energéticas durante guerra

Una anciana carga bolsas en un punto de distribución de alimentos calientes durante un apagón causado por los repetidos ataques aéreos rusos a la red eléctrica del país, en Kiev, Ucrania, el lunes 2 de febrero de 2026. (Foto AP/Sergey Grits) AP

Ucrania ha acusado a Rusia de cometer ataques ilegales contra la infraestructura eléctrica durante la guerra para dejar a la población civil sin luz, calefacción y agua potable.

"Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que la diplomacia", afirmó el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en vísperas de una nueva ronda de conversaciones sobre el fin del conflicto y cuando las temperaturas en Kiev rondaban los --20 grados Celsius (--3 grados Fahrenheit).

Rusia argumenta que sus ataques son una parte legítima de su campaña militar contra su vecino. La invasión a Ucrania por parte de Moscú es considerada ampliamente como un acto ilegal de agresión.

Los combatientes pueden legalmente atacar una red eléctrica si el ataque "afecta directamente a un objetivo militar válido", pero no pueden causar bajas civiles excesivas, subrayó David Crane, exfiscal jefe del Tribunal Especial de Naciones Unidas para Sierra Leona.

En el caso de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, "el ataque indiscriminado y generalizado no se acerca a lo que es legal", afirmó en una respuesta por correo electrónico a preguntas de The Associated Press.

El Comité Internacional de la Cruz Roja sostiene que partes de los sistemas energéticos que proporcionan servicios esenciales a los civiles "son en principio objetos civiles, y como tales están protegidos contra ataques directos y represalias, así como contra daños colaterales".

De hecho, jueces de instrucción de la Corte Penal Internacional (CPI) emitieron órdenes de arresto en 2024 para altos mandos militares rusos y el exministro de Defensa del país por su presunta implicación en ataques con misiles dirigidos a la infraestructura eléctrica.

Al anunciar las órdenes de arresto para el exministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe militar de Rusia, el general Valery Gerasimov, la CPI indicó que los jueces encontraron "motivos razonables para creer que los presuntos ataques estaban dirigidos a objetos civiles, y para aquellas instalaciones que podrían haber calificado como objetivos militares en el momento pertinente, el daño civil incidental esperado habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada".

Rusia no es miembro del tribunal, rechaza su jurisdicción y se niega a extraditar a los sospechosos para enfrentar la justicia en las salas de la CPI en La Haya, Países Bajos.

Lo que afirma Rusia

El ejército ruso ha indicado repetidamente que ha atacado instalaciones energéticas y otras infraestructuras que apoyan a las industrias militares y fuerzas armadas ucranianas. Ha negado atacar áreas residenciales a pesar de la evidencia diaria de lo contrario.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, insistió el miércoles en que "nuestro ejército está atacando los objetivos que creen están asociados con el complejo militar del régimen de Kiev, la operación continúa".

Lo que afirma Ucrania

Kiev acusa a Rusia de intentar desgastar el deseo de lucha de los ucranianos infligiendo penurias extremas a los civiles obligados a vivir en hogares oscuros y helados.

Las autoridades aseveran que Rusia ha intentado paralizar la red eléctrica de Ucrania atacando subestaciones, transformadores, turbinas y generadores en las plantas de energía. La mayor empresa privada de energía de Ucrania, DTEK, informó que el ataque nocturno de esta semana fue el noveno gran asalto a las plantas de energía térmica de la compañía desde octubre.

El sector energético de Ucrania ha sufrido más de 20.000 millones de dólares en daños directos por la guerra, según una estimación conjunta del Banco Mundial, la Comisión Europea y Naciones Unidas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP