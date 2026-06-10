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Lluvias relacionadas con la depresión tropical Cristina cobran una vida en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un menor de edad murió el miércoles en un deslizamiento de tierra en una aldea de Guatemala tras intensas lluvias relacionadas con la depresión tropical Cristina.

El incidente se reportó en el caserío Paculam de la aldea Guineales, municipio de Nahualá, departamento de Sololá. Vecinos del sector realizan el rescate del fallecido.

Durante las últimas 24 horas, autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres han reportado 1.332 personas afectadas, y se han detectado daños en 279 viviendas.

Estos incidentes suelen surgir por la saturación de los suelos y el crecimiento de los ríos.

FUENTE: AP

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