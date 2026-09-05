americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Liverpool pierde a otro alto ejecutivo tras dimitir el director deportivo

Richard Hughes ha renunciado a su cargo como director deportivo del Liverpool, convirtiéndose en el más reciente alto ejecutivo en dejar el club de la Liga Premier en los últimos meses.

ARCHIVO - Vista general del estadio de Anfield antes del partido de fútbol de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid en Liverpool, Inglaterra, el 21 de febrero de 2023. (Foto AP/Jon Super, Archivo)
ARCHIVO - Vista general del estadio de Anfield antes del partido de fútbol de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid en Liverpool, Inglaterra, el 21 de febrero de 2023. (Foto AP/Jon Super, Archivo) AP

Hughes, quien según informes está listo para incorporarse al club saudí Al-Hilal, se marcha menos de dos meses después de que Michael Edwards saliera como director ejecutivo de fútbol del propietario del Liverpool, Fenway Sports Group.

El Liverpool informó el sábado que Hughes quería “buscar un nuevo desafío”.

Hughes se había incorporado al club en 2024 y supervisó el nombramiento del entrenador Arne Slot después de que el emblemático técnico Jurgen Klopp dejara el cargo.

El Liverpool pasó a ganar el título de la Liga Premier la temporada siguiente, pero sufrió una campaña decepcionante el curso pasado pese a gastar alrededor de 500 millones de dólares en nuevos fichajes. Slot fue despedido al final de la temporada y reemplazado por Andoni Iraola.

“Richard se unió a nosotros al inicio de un periodo de cambios, asumiendo esa responsabilidad al liderar nuestro departamento de operaciones futbolísticas y supervisar la captación de jugadores, además de brindar un valioso apoyo a nuestro cuerpo técnico. Los resultados que logramos en estas áreas durante este periodo son testimonio de su contribución. No obstante, respetamos las decisiones de vida de Richard y le deseamos a él y a su familia lo mejor en su próxima etapa”, afirmó Mike Gordon, presidente de FSG.

Edwards se marchó en julio, poniendo fin a su segunda etapa en el club. Durante su primera etapa en el Liverpool, se le atribuyó en gran medida el éxito del club en el mercado de fichajes, cuando jugadores como Mohamed Salah, Sadio Mane y Virgil van Dijk fueron figuras clave en una racha repleta de trofeos para el equipo de Klopp, incluida la Liga Premier y la Liga de Campeones.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter