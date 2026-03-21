Liverpool pierde 2-1 ante Brighton y sigue en caída libre en la Liga Premier

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Danny Welbeck del Brighton celebrates tras anotar en el encuentro ante el Liverpool en la Liga Premier el sábado 21 de marzo del 2026. (AP Foto/Ian Walton) AP

Danny Welbeck anotó dos veces para el Brighton en el Estadio Amex. Milos Kerkez anotó el tanto que le dio al Liverpool el empate momentáneo en su más reciente actuación desarticulada bajo el mando del entrenador Arne Slot.

Liverpool ha sumado apenas un punto en sus últimos tres partidos de liga y marcha quinto, un punto por delante del Chelsea, antes de que enfrente más tarde al Everton. Al igual que la temporada pasada, se espera que los cinco primeros clasificados de la Liga Premier obtengan el pase a la Liga de Campeones.

Para agravar los problemas de Liverpool, el delantero Hugo Ekitike salió cojeando a los ocho minutos por un problema en la pierna izquierda y se unió a una lista de lesionados que también incluye a Mohamed Salah y Alisson Becker, quien se lastimó esta semana.

Pocos podrían haber esperado que la defensa del título de Liverpool fuera tan poco convincente cuando el club gastó una cifra récord de 570 millones de dólares en el mercado de fichajes del verano pasado para reforzar a un plantel que ganó el título la campaña anterior.

Welbeck —el perenne delantero de 35 años— se elevó por encima de Ibrahima Konate para anotar con un cabezazo por el Brighton a los 14 minutos.

Liverpool respondió a los 30 minutos, cuando Kerkez interceptó un pase de cabeza hacia atrás de Lewis Dunk y picó un globo por encima del arquero Bart Verbruggen.

Welbeck empujó el tanto de la victoria al 56, en una jugada cuyo gol se mantuvo tras una revisión del VAR. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP