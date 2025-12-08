americateve

Liverpool fulmina a Salah para la Champions tras conflicto con Slot

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Mohamed Salah quedó descartado a la convocatoria del técnico Arne Slot para el partido de la Liga de Campeones que Liverpool disputará contra el Inter de Milán, tras su filosa crítica pública al club.

Mohamed Salah (izquierda) participa durante un entrenamiento de Liverpool, con el técnico Arne Slot a la derecha), el lunes 8 de diciembre de 2025, en Liverpool. (AP Foto/Jon Super)
El nombre del delantero egipcio no apareció en la lista de 19 jugadores que se difundió el lunes, cuando el equipo viajó a Italia. Anteriormente, parecía estar de buen humor durante el entrenamiento en Inglaterra.

Salah dijo que "parece que el club me ha echado a los leones" y expresó que no tiene "ninguna relación" con Slot después de haber sido dejado en el banquillo por tercer partido consecutivo el sábado, una derrota de visitante ante Leeds.

Salah ha ganado dos títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones durante ocho años cargados de trofeos en Anfield. Firmó una extensión de contrato por dos años en abril, justo antes de recibir su segundo premio al mejor jugador de la temporada de la Premier.

Salah tiene previsto ir a la Copa Africana de Naciones este mes con Egipto previo a la apertura del mercado de pases en enero.

FUENTE: AP

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Adiós a las maletas bolas: Madrid-Barajas pone freno al equipaje gigante en vuelos hacia Cuba

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

