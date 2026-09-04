Liverpool ficha al delantero adolescente Djylian N’Guessan del Saint-Etienne, quien llegará en enero

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El portero de Marruecos Ibrahim Gomis atrapa el balón frente a su compañero Taha Majni y el francés Djylian Nguessan en las semifinales de la Copa Mundial Sub-20 el miércoles 15 de agosto del 2025. (AP Foto/Andre Penner) AP

El club indicó que el jugador de 18 años se incorporará a Liverpool con un contrato permanente en enero. No se dieron a conocer detalles financieros. Liverpool añadió que N’Guessan jugará el resto de la temporada cedido con el Brest, de la Ligue 1.

Tras pasar por la academia de Saint-Etienne, el atacante debutó con el primer equipo en enero de 2025 y ha disputado 13 partidos, en los que anotó un gol.

Disputó siete partidos con Francia en el Mundial Sub-20 del año pasado.

No está claro qué papel podría tener en la plantilla de Liverpool.

Durante la ventana de fichajes de verano, las incorporaciones del club han incluido al extremo español Victor Muñoz, procedente de Osasuna, y un acuerdo cerrado el lunes por 123 millones de libras (166 millones de dólares) por Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP