LIV Golf y autoridades de Luisiana aplazan torneo en Nueva Orleans

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“Tomamos la decisión estratégica de explorar el traslado de LIV Golf Louisiana a una nueva ventana”, señaló LIV Golf en un comunicado proporcionado el martes a The Associated Press. "Este cambio nos permite evitar el calor máximo del verano y el abarrotado calendario deportivo mundial, al tiempo que garantiza que el campo esté en las condiciones de campeonato que nuestros aficionados y jugadores esperan".

“Estamos agradecidos por la continuidad de la colaboración y la flexibilidad del estado de Luisiana mientras trabajamos juntos para ofrecer un debut de clase mundial este otoño”, continuó el comunicado. “Nuestro equipo está enfocado en mantener el fuerte impulso de la temporada 2026 y esperamos compartir fechas definitivas en un futuro cercano”.

Las fechas originales del 25 al 28 de junio para el torneo en el campo Bayou Oaks at City Park coinciden con el Mundial de fútbol, que organizan Estados Unidos, Canadá y México. Nueva Orleans no albergará partidos del Mundial.

El aplazamiento significa que LIV Golf no tendría torneos en Estados Unidos durante un periodo de tres meses, desde el fin de semana del 7 al 10 de mayo en Trump National en Virginia del Norte hasta el torneo del 6 al 9 de agosto en Trump Bedminster, en Nueva Jersey.

La novedad llega dos semanas después de que el director ejecutivo de LIV Golf, Scott O’Neil, asegurara al personal y a los jugadores que la temporada continuaría “sin interrupciones y a toda máquina”. O’Neil respondió a conjeturas de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí ya no brindaría apoyo financiero a una liga que ya ha gastado más de 5.000 millones de dólares desde que comenzó en 2022.

Funcionarios de Luisiana informaron en agosto pasado, cuando se anunció el torneo, que habían acordado pagarle a LIV Golf 5 millones de dólares y gastar 2,2 millones de dólares adicionales en mejoras al campo de Bayou Oaks.

Luisiana ha pagado hasta ahora un millón de dólares a LIV, y ese monto será reembolsado, afirmó el gobernador de Luisiana, Jeff Landry. “Se espera que LIV devuelva todos los fondos de incentivos estatales, con la excepción de los 2 millones de dólares ya invertidos en mejoras (del campo de golf), lo que garantiza que esas mejoras permanezcan para la comunidad”, indicó Landry en un comunicado escrito. “Agradecemos los esfuerzos de buena fe de LIV y esperamos mantener nuestra colaboración mientras continuamos las conversaciones sobre un evento más adelante este año”. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP