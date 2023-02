Lista de ganadores de los Premios SAG

Compartir en:









Associated Press

CINE

Mejor elenco: “Everything Everywhere All at Once”.

Mejor actor: Brendan Fraser, “The Whale”.

Mejor actriz: Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”.

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”.

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”.

Mejor elenco de dobles: “Top Gun: Maverick”. TELEVISIÓN Mejor elenco de drama: “The White Lotus”. Mejor elenco de comedia: “Abbott Elementary”. Mejor actriz en una serie de drama: Jennifer Coolidge, “The White Lotus”. Mejor actor en una serie de drama: Jason Bateman, “Ozark”. Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart, “Hacks”. Mejor actor en una serie de comedia: Jeremy Allen White, “The Bear”. Mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV: Sam Elliot, “1883”. Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Jessica Chastain, “George & Tammy”. Mejor elenco de dobles: “Stranger Things”. FUENTE: Associated Press